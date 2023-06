Defensa de Colombia no pasó muchos problemas: así le fue a esa zona

La Selección Colombia jugó contra Irak su primer amistoso de la fecha FIFA de junio y el conjunto asiático fue quien le midió el aceite a los jugadores que probó Néstor Lorenzo. Sin embargo, el rival tampoco fue ofreció mucho en ataque y los colombianos en zona defensiva no tuvieron demasiadas exigencias. Además, la zaga jugó los noventa minutos y mantuvo el cero.

Néstor Lorenzo decidió salir desde la parte inicial con sus mejores hombres y en zona defensiva se esperaba que estuviera Yerry Mina de titular, pero el técnico sorprendió un poco más en la zona lateral con la inclusión del juvenil Andrés Salazar, quien viene de tener un buen Mundial Sub-20 y tuvo su primera prueba de fuego en este amistoso.



Pese a no tener bastante trabajo, de los mejores que tuvo Colombia en defensa fue Daniel Muñoz, quien fue uno de los jugadores que más insistió en aportar en ataque con sus constantes salidas. Además, el central Jhon Lucumí estuvo seguro y demostró por qué viene de jugar tantos partidos en Bolonia de Italia.



Así le fue a la zona defensiva:



Álvaro Montero: el arquero de Millonarios no tuvo muchas acciones en su arco, pero en la única que llegó Irak, no respondió de la mejor manera, pues dejó picar el balón y el palo terminó salvándolo. Fue la única parada clara que tuvo.



Daniel Muñoz: le dio buena salida en ataque por el costado derecho y terminó siendo importante en centros. Además, tuvo dos despejes. Junto a Lucumí fueron los mejores de la defensa.



Davinson Sánchez: el defensa central pese a no tener mucho ritmo de competencia, logró hacer una buena dupla con Jhon Lucumí y tuvo cuatro despejes importantes, además de tres entradas.



Jhon Lucumí: de lejos fue el mejor de los centrales, se mostró seguro, tuvo una intercepción, ganó duelos aéreos y en el suelo. De igual manera, en ataque aportó un ataque en un remate que salió desviado.



Andrés Salazar: tuvo un buen debut y aunque no tuvo mucho ataque por el costado izquierdo, terminó siendo simple en despejes y entradas. La experiencia seguramente le irá guiando a mejorar, pero se logró mantener firme en la primera línea y no desentonó.