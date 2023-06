Once Caldas hizo oficial primer refuerzo: estrella internacional

Once Caldas no tuvo su mejor temporada en el primer semestre de Liga BetPlay y luego de su temprana eliminación, los dirigidos por Pedro Sarmiento esperan recuperar la memoria para la próxima temporada para evitar no caer en el descenso e incluso pelear el título.

Por ello, en busca de reestructurar su plantilla, Once Caldas hizo oficial el primer refuerzo y se trata del ecuatoriano Billy Arce de 24 años, quien luego de experiencias en equipos como Brighton , Emelec y Peñarol.



Sin embargo, su último equipo fue Deportivo Pasto de Liga BetPlay, quien fue protagonista con el club volcánico y jugó un total de 17 partidos, logrando marcar un gol en esa cantidad de apariciones.







De igual manera, Once Caldas confirmó que aún sigue buscando refuerzos en varias zonas, una de ellas un volante de marca, un lateral izquierdo y un delantero.