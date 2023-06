Carrascal notable, Díaz luchador y un par de lunares: 1x1 de Colombia

Colombia sufrió más de la cuenta pero hizo un gran ensayo contra un rival como Irak que se cerró, así como lo harán muchos en las Eliminatorias al Mundial 2026. Las solución al control sin eficacia estaba en el banco. Así fue el 1x1 de los elegidos por Lorenzo:

Álvaro Montero- 5

Un par de veces se acercó a Irak y no lució seguro; incluso al encajar mal una pelota se estrelló en el palo y lo salvó.



Daniel Muñoz-6

Pocas veces exigido en defensa, intentó apoyar la salida pero no fluyó con Valoyes



Dávinson Sánchez-6

No tuvo muchos retos, falló una opción de gol en centro de Carrascal



Jhon Lucumí-6

Otro con poco trabajo, tuvo un cabezazo que por poco termina en gol



Andrés Salazar-7

El más destacado de la defensa, gran asociación con Luis Díaz, siendo juvenil juega como veterano



Jefferson Lerma-6

Firme en su tarea de marca, intentó incluso sacar al equipo, cumplidor.



Juan Guillermo Cuadrado-5

Perdido en el doble 5 inicial, intentó ir por derecha después y pareció más cómodo pero no pudo lucir.



Diego Valoyes-5

Otra calificación bajita en medio de atacantes muy punzantes y con movilidad.



Jorge Carrascal-8

El mejor de Colombia: ágil, polifuncional, rápido, socio de todos en el ataque, tuvo dos claras ocasiones de gol y aunque no pudo resolver fue clave en la victoria.



Luis Díaz-6

Estuvo en todas las acciones de ataque, se movió por a banda, fue al medio, intentó abrir espacios. El único luna, debió rematar con más certeza a puerta.



Rafael Santos Borré-6

​El delantero centro fue sacrificado, como siempre, intentó abrir espacios apra sus compañeros pero también falló en no intentar algo más de cara al arco rival.



​Jhon Arias por Valoyes

Minuto 58

La solución de todos los problemas es un jugador con proyección y pase preciso. Metió no un centro divino para Casierra en el gol. Notable.



Matheus Uribe por Cuadrado

Minuto 58

Firme en la marca, aunque poco exigió Irak después del gol



Yaser Asprilla por Díaz-6

Minuto 72

Gran reacción, ambición, aportó picante en el juego colombiano. Otro juvenil que pide pista.



Mateo Casierra por Borré-7

Minuto 72

​El 9 que se necesitaba para finalizaar en el área estaba en el banquillo: una le quedó una concretó.



​Óscar Cortés por Carrascal-6

Minuto 85

Reemplazó al mejor del partido pero no quedó en deuda. Le faltó tiempo.