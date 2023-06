No perdona: presidente del Tolima lanzó dardo a Montero por su salida

En rueda de prensa el pasado jueves, César Camargo Serrano, presidente del Deportes Tolima, dio la cara por los malos resultados obtenidos en el campeonato del primer semestre de 2023. Acompañado por Juan Cruz Real (DT) y Julián Quiñones (capitán), lamentó la eliminación en la fase regular de la Liga BetPlay, además de la temprana salida de la Copa Sudamericana.



En el Manuel Murillo Toro, César Camargo se refirió a los posibles refuerzos de cara al siguiente torneo y, en medio de su charla sobre la planificación, lanzó un dardo a Millonarios y a Álvaro Montero por su salida en el clausura 2021. Para ese momento, Deportes Tolima estaba cerca de jugar los cuadrangulares semifinales.

“Vamos a tener unos refuerzos importantes, ya firmamos algunos. Ustedes vieron el tema de (Neto) Volpi, que es un arquero de categoría, ustedes lo vieron actuar, y algunos que vienen en camino. Si bien los tenemos firmados, no queremos hacerlos públicos, porque no queremos que a otros equipos les pase lo que nos pasó a nosotros, en el caso Montero”, señaló el presidente.



“Por eso somos cuidadosos, y cuando los equipos vayan saliendo de competencia los iremos anunciando, esos refuerzos. Si predico una cosa, no puedo hacer otra”, agregó Camargo.