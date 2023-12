Luis Díaz celebra Navidad e ilusiona: por fotos, lesión no luce grave

Luis Díaz encendió alarmas en Liverpool que se escucharon hasta Colombia: en el empate 1-1 de este sábado contra Arsenal tuvo que salir del campo tras sufrir un duro choque en la rodilla, un momento que generó mucha preocupación pues se le vio llorando en el banquillo.

Sin embargo, el técnico Jürgen Klopp trató de calmar la situación y dijo que no parecía que fuera tan difícil la situación: "Solo es un poco de dolor. No me preocupa, pero nunca se sabe", dijo en la rueda de prensa posterior al clásico de Premier League.



Y al parecer, según sus últimas fotografías, el DT puede tener razón. El guajiro se vio sonriente, aliviado, al parecer sin mayores molestias en la celebración de la Navidad junto a su familia.

​

Su mujer, Geraldine Ponce, compartió una serie de imágenes del festejo familiar en las cuales se ve inclinándose sin mayor dificultad, lo que hace pensar que no sería tan complicado. Así fue la celebración:

En todo caso hay que esperar a un comunicado oficial del club, específicamente respecto del tan tradicional 'Boxing Day', este martes 26 de diciembre, cuando Liverpool visite a Burnley. Entonces habrá más certezas. Por ahora hay espacio para la ilusión y la tranquilidad.