Díaz salió lesionado y NO es normal: sus ausencias jugando en Europa

Luis Díaz no se queja, no finge, no exagera. Sacarlo del campo es decisión técnico o imposibilidad, al cien por ciento, de mantenerse en pie.

Por eso generó tanta preocupación verlo tirado en el césped en el último duelo Liverpool vs Arsenal, este sábado en Anfield, retorciéndose de dolor tras chocar contra un oponente.



Acudieron rápidamente sus compañeros, apareció Alisson Becker para servir un poco de traductor ante los médicos que corrieron a atenderlo, la cara de preocupación de Klopp en la raya agregaba tensión al momento, aunque al final intentó ilusionarse con que no sea nada grave: "Fue rodilla contra rodilla. Queríamos arriesgar dos veces, pero luego Lucho cae y cambiamos los tres. Sólo es un poco de dolor. No me preocupa, pero nunca se sabe”, dijo.



Y tiene razón. La última vez que se ilusionó, hace un año, lo vio entrar a un quirófano en el siguiente mes de enero y lo perdió por cuatro meses, una de las complicaciones de la última temporada, en la que los reds no lograron siquiera clasificarse a Champions League. La ausencia del guajiro fue clave.



Y ahora, en víspera de Navidad, otro dolor de cabeza, que llama la atención pues se trata de un jugador muy fuerte, que desde abril no presenta síntomas de lesiones importantes. Ojalá esta vez no sea nada grave.



De hecho, desde que juega en Europa su historial de lesiones es corto comparado con compañeros de Liverpool o incluso de Selección Colombia.



Estas son sus bajas en Porto y Liverpool:



1. La primera lesión que sufrió en Porto, tras su fichaje desde Junior de Barranquilla, fue el 28 de febrero del 2020. Fue un problema muscular en un partido contra Bayer Leverkusen. Estuvo 17 días fuera de las canchas.



2. El 22 de octubre del 2020, Díaz presentó una leve lesión muscular, que lo dejó fuera de carrera por 9 días.



3. El 17 de enero de 2021, el guajiro debió ausentarse por 10 días tras dar positivo por covid-19. Se eprdió dos compromisos.



4. El 10 de mayo 2021 presentó molestias físicas en un duelo entre Porto y Fierense y estuvo un par de semanas fuera de competencia.

​

5. En octubre de 2022, ya en Liverpool y en un partido de visitante contra Arsenal, sufrió una dura entrada de Partey que lo sacó de carrera hasta diciembre. En el campamento del equipo en Dubai, mientras en Catar se jugaba la Copa Mundo, recayó y fue necesario operarlo de la rodilla. Volvió hasta abril de 2023, perdiéndose 31 partidos.