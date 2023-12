Desinflan el globo: presunta e imposible oferta de Barcelona por Díaz

Estar en la élite mundial es acostumbrarse, entre muchas otras cosas, a ser el centro de rumores cuando se abren las ventanas de transferencias.

A casi todas als estrellas les pasa y por eso atienen poco a esas iniciativas, que muchas veces no pasan siquiera de las redes sociales, como parecería ser el caso de la opción de Luis Díaz en el FC Barcelona.



El rumor arrancó en Europa, hace poco más de un mes, cuando el periodista argentino Cristian Martin dijo:

“En el Liverpool están esperando, en algún momento, una oferta del Barcelona por Luis Díaz... En su momento, Barcelona fue a la carga. Sabemos que Díaz es hincha confeso del Barcelona, que a él y a su familia le gustaría en algún momento probar la experiencia. Laporta había dicho que lo habían querido traer pero no daban los números”, aseguró en DSports Argentina.



En ese mismo momento, el periodista Luis Fernando Restrepo desmintió el presunto interés: "Son dos clubes que negocian por distintos jugadores pero hoy, 14 de noviembre, porque todo puede pasar en el fútbol, no hay nada. Liverpool espera ofertas de todos los equipos del mundo por sus jugadores, pero por esto yo no inflo esos globos", afirmó.



Sin embargo, ahora, que la ventana de invierno está abierta, el periodista Stiven Arce, en El VBAR de Caracol Radio, volvió a referirse al asunto y reveló la que sería la supuesta oferta de los catalanes.



“Querían cesión con posibilidad de compra, y esa posibilidad de compra se tasaba en 90 millones de euros, pero a tres años. Nadie le va a aceptar a un equipo como el Barcelona que pague en tres años a un jugador de 90 millones de euros”, dijo.

Ni la cifra, ni la vía del préstamo ni el pago a plazos. Nada parece tener base en la realidad pues se habla de uno de los estelares de Liverpool, con valor en Transfermarkt de 75 millones de euros, lo que obligaría a hablar en otros términos. Lo dicho: temporada de fichajes es, no pocas veces, época de globos.