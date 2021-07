Messi, libre: curioso contrato que ofreció el ‘peor equipo del mundo’

Desde este 1 de julio, Lionel Andrés Messi pasó a ser un desempleado más en el mundo del fútbol. Por primera vez, es jugador libre, pues terminó su contrato con el FC Barcelona y puede arreglar con cualquier equipo en el mundo…y clubes interesados no le faltan.



Si bien el Barça confía en que Messi firmará un nuevo contrato para que continúe su carrera en el único club en el que ha estado, pues los demás equipos sueñan con tenerlo en su plantel. Uno de ellos es el Íbis Sport, autoproclamado como ‘el peor equipo del mundo’, un modesto club de Brasil, con sede en Pernambuco, que ya tiene listo el documento y una curiosa propuesta para el crack argentino.



El documento, que fue publicado en la cuenta de Instagram del club brasileño, tiene seis extrañas condiciones que Messi debe cumplir a cabalidad. La primera de ellas es que su vinculación será por ¡15 años! Y su salario, que es la segunda condición, será pagado por productividad.



Otra condición es que Messi “no puede hacer muchos goles”, o de lo contrario será motivo de rescisión contractual de su contrato. Otra prohibición es salir campeón.



Para colmo, no podrá usar la camiseta ‘10’, pues le pertenece a Mauro Shampoo, el gran ídolo que tiene el Ibis y que ahora es peluquero. Ese ídolo jugó en el club entre 1987 y 1995, y en toda su carrera no anotó un solo gol, pero se quedó con el cariño de los aficionados de este particular equipo.



Finalmente, para que Messi pueda firmar el contrato que lo una, por 15 temporadas, al Íbis Sport, deberá jurar 3 veces frente a un espejo que Pelé es mucho mejor que Diego Maradona. ¡Je!