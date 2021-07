La sonrisa pervertida de Reinaldo y más confesiones de Esperanza Gómez

La Selección Colombia de fútbol es uno de los orgullos de la nación. Cada vez que juega, las personas lucen su camiseta amarilla; hay venta de banderas y otros accesorios para mostrar el patriotismo en torno a un equipo de fútbol. Y Esperanza Gómez, de cierta manera, es otro orgullo nacional, pues es la colombiana que cuenta con mayor reconocimiento en la industria del cine para adultos.



La vallecaucana confesó que no es amante del fútbol, pero apoya a la Tricolor por estos días en la Copa América.



La actriz porno, figura mundial en el entretenimiento para adultos, fue invitada por ‘Supertrending’, de RCN, para hablar de la Selección Colombia. Con su picante, la bella mujer fue sometida a un test de hombres.



La primera actividad fue elegir entre Reinaldo Rueda, actual seleccionador de Colombia, y José Pékerman. Esperanza escogió a ‘Rei’. “Me parece más pícaro él (Rueda). Tiene una sonrisa más pervertida, malosa. (¿Qué le haría?, le preguntaron) Yo no, más bien, qué me haría él a mí. Que se me enseñe a jugar mejor con las pelotas de fútbol”, respondió Esperanza con su picardía de costumbre.



Además, le dejaron ver fotos de varios jugadores de la Selección para que escogiera al más atractivo. Esperanza Gómez escogió a Dávinson Sánchez, pues le parece que “tiene unas facciones muy lindas, muy finas”.



Finalmente, Esperanza les envió un consejo a los jugadores de la Selección Colombia para que se alisten para cada partido.



“La teoría de varios sicólogos es que el sexo es una gran terapia para la relajación, pero a los jugadores de todo tipo, normalmente, les dicen que no pueden tener relaciones antes de los partidos. La verdad es que cuando uno las tiene quema aproximadamente 800 calorías y esas las requieren para jugar. Entonces, esa noche antes del partido se quedan juiciosos, relajados, un buen baño, pero nada de relaciones porque pierden la energía que necesitan para correr en la cancha”, fue el mensaje de Esperanza.