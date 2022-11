Ahora se destapa: escandalosa revolución que Piqué planea en el fútbol

Ahora puede decir todo lo que está pensando sin sufrir por las consecuencias en su carrera y por eso Gerard Piqué, en charla con Ibai Llanos, cofnesó la revolución que planea para el fútbol mundial.

Van algunas de las perlas que, según él, se inspiran en el público más joven y en su hijo Milan., que se aburren viendo partidos que les resultan eternos y, en no pocos casos, demasiado extensos.



Partidos más cortos

“90 minutos me parecen muchos. La gente te va a decir que no, que recortar tiempo no. Vale, pues busquemos normas que sean más entretenidas. No sé cuales son, no me he parado a pensar, pero creo que el producto en sí está anticuado”, afirmó.



Prórrogas

"Tú te vas a la prórroga y tú quieres cosas distintas. Llevas 90 minutos y has empatado. En los globos, ¿qué pasa cuando hacemos el globo de oro? Pero ah, cómo es fútbol no lo podemos cambiar. Pruébalo en competiciones sub-19, sub-20. Pruébalo ahí a ver si funciona. No lo tienes que probar en un Barça-Madrid. Llega la prórroga, son once contra once y no se desencalla el partido, pues cada minuto de la prórroga, vas sacando un jugador de cada equipo... Es una barbaridad, estamos haciendo un ‘brainstorming".



Gol de oro

"Once contra once y tienes una prórroga y cada tres minutos, sale un jugador de cada equipo hasta que tienes un gol, que es el Gol de Oro. Yo volvería al Gol de Oro... Imagínate un Mbappé contra Haaland. Imagínate que juegan el City contra el PSG y van sacando jugadores. Y acaban en un campo jugando uno contra uno, más los porteros, hasta que uno meta un gol”.



Definiciones por penaltis

"Decidir la final de un Mundial por penaltis es de ser cafre. Al final, es un chute de once metros... Que sí, que es muy emocionante. Escucha, que yo los he tirado y a mí, porque me gusta. Es como ir al Dragon Khan. Es una sensación... Pero entiendo que pueda haber mucha gente que diga “¿aué cojones vengo a chutar aquí? Que me estoy jugando el futuro del país en un chute de once metros que no he chutado en mi puta vida. Al final, hay gente que no ha chutado uno en su vida, que le toca chutar. No tiene ningún sentido. Son emocionantes, pero no pasa el mejor, puede pasar cualquiera. Vale, que se pueden entrenar. Pero un penalti para pasar a cuartos de un Mundial nunca lo vas a entrenar por mucho que tires cien mil porque la sensación esa de ‘es el penalti, si lo fallo me voy fuera’ no la tienes nunca en un entreno”.



Los árbitros

“Tienen que salir y hablar. ¿Los jugadores no estamos expuestos? Un amigo nos enseñó que en los 90 hablaban. Tienen que hablar. Son protagonistas y tienen que explicar el porqué de las cosas. Sería la hostia. Si yo siguiera siendo jugador del Barça, no habría salido hoy. Como no habla el árbitro ni salgo yo, queda una cosa que no es la realidad. Creo que tiene que haber micrófonos en los árbitros y también en los entrenadores. Tienen que explicar las decisiones. Si hablara y lo explicara, al menos lo podrás entender o no, pero lo podrás respetar. Si no, piensas que hay barra libre”.