La insólita expulsión de Pelé: una curiosa historia en Colombia

Cuando una estrella como Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé fallece, aparecen una cantidad estrepitosa de historias y anécdotas que no se pueden olvidar con el pasar del tiempo y que la huella del personaje continuarán a lo largo de la historia del deporte. Pelé siempre ha tenido una afinidad importante con Colombia, país que la dio como candidata a ganarse el Mundial de 1994 y todo terminó en desilusión. A partir de ese momento, en suelo colombiano se esperaba que 'O Rei' no pusiera nuevamente a los cafeteros como candidatos.



Pero, acompañando en temas políticos al país colombiano también se le vio, en un amistoso entre Santa Fe y Millonarios que acabó con pelea también estuvo. No obstante, sin duda alguna, la más curiosa fue la expulsión que recibió en suelo cafetero.

Y claro, todo tenía que suceder en Colombia. El 17 de julio de 1968, la Selección Colombia disputó un amistoso contra el Santos de Brasil en donde figuraba Edson Arantes Do Nascimento. El Campín se vistió de gala para recibir a Pelé en un partido que los brasileños empezaron muy revolucionados por un gol que el combinado nacional anotó de camerino y que Guillermo el 'Chato' Velásquez, juez central pereirano dio válido pese a las señalizaciones de los jueces de línea.



Los ánimos ya estaban subidos de tono, y se empezaron a calentar cada vez más, en especial por airadas discusiones entre Guillermo Velásquez y Pelé. El astro brasileño pidió un agarrón en el área a los 42 minutos de la primera parte y fue una discusión en la que muchos jugadores del Santos reclamaron incesantemente una pena máxima. El 'Chato' dijo que continuara el partido y ahí fue cuando Pelé le empezó a decir palabras ofensivas en portugués, pensando que el árbitro central no las conocía.

Sin embargo, para la sorpresa de Edson Arantes Do Nascimento, Guillermo Velásquez le entendió cada palabra que salió de su boca y lo expulsó sin cartulina, solo señalándole la puerta de afuera. Pelé le hizo caso y empezó a dirigirse a la salida. Claro, en un amistoso todos los espectadores querían ver a 'O Rei'. Su tempranera salida dejó como resultado una batalla campal en la que, de acuerdo con Velásquez, 25 de los 28 delegados de Santos de Brasil se vieron involucrados intercambiando patadas al árbitro que no pudo continuar en el juego.



Mario Canessa, árbitro central, que había ido al Campín como espectador lo relevó con el silbato, y para la sorpresa de muchos, los directivos pidieron el regreso de Pelé al campo de juego. El 'Chato' en declaraciones recogidas por la Agencia EFE mantuvo que, "acá echaron al juez y volvió a entrar un jugador expulsado", referenciando la injusticia de volver a reintegrar a Pelé. Santos venció 2-4 a la Selección Colombia y el astro brasileño, que dejó esta curiosa y revolucionada historia aportó con un tanto. ¿Qué hubiese pasado si Pelé no regresaba al campo de juego?