¡Insólito! Periodista argentino y un chiste de mal gusto sobre Pelé

No son días emotivos ni mucho menos para el pueblo brasileño ni para la familia de Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé. El jueves 29 de diciembre se confirmó el fallecimiento de 'O Rei' del fútbol y en medio de esa noticia, se dieron hechos inoportunos en la televisión de Argentina y para un periodista que poco o nada gustó su comentario, además de un momento difícil para los brasileños.



Sin duda alguna, tras el fallecimiento de Pelé, las noticias en el mundo se dirigieron exclusivamente a relatar las vivencias del exjugador e insignia del balompié de Brasil. Pero, también hubo oportunidad para referenciar recuerdos y una 'coincidencia' que no fue para nada correcta en estos momentos.

Mientras comentaban en la televisión argentina la trayectoria de Pelé, el periodista de TyC Sports relató en el programa una anécdota que tuvo el protagonismo del Santos de Edson Arantes Do Nascimento jugando un amistoso en Argentina contra el Colón de Santa Fe.



Alejandro Fabbri empezó así la historia, "es una cosa rara lo que voy a decir, a lo mejor a muchos no le gusta. Pelé vino con el Santos a jugar con el Colón de Santa Fe a jugar un amistoso en 1964 cuando Colón estaba en la vieja Primera B. Colón, que ascendería al año siguiente a Primera por primera vez le ganó 2-1 y desde ese momento el estadio de Colón fue apodado 'el cementerio de elefantes' por ese Santos de Brasil".



Alejandro Fabbri continuó referenciando la anécdota con un chiste que poco o nada gustó. "Curiosamente, esto me lo mandó un amigo, medio humor negro: Pelé muere de un cáncer de colon justamente. Una cosa medio tonta, medio curiosa, pero llamativa", finalizó el periodista.



Tras darse cuenta del error, escribió en sus redes oficiales el siguiente mensaje pidiendo excusas, "se ofendieron muchos futboleros y pido disculpas. No fue mi idea burlarme de Pelé ni nada parecido. Dije que era una cuestión de humor negro y eso fue. Lo lamento. No volverá a pasar".