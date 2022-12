La sorprendente imagen de la NASA: así fue el homenaje para Pelé

Pasan los días y los allegados al balompié siguen recordando y ofreciendo sus homenajes para la figura del fútbol mundial, Edson Arantes Do Nascimento o mejor conocido como Pelé. 'O Rei' no pudo vencer la lucha contra el cáncer de colón que se fue agudizando cada vez más con el pasar de los años en los que se vio involucrado con ese sensible tema de salud.



Pelé tuvo un fin de año complejo. Aunque pudo ver el Mundial desde el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, poco a poco vio como empeoraba su situación sufriendo disfunciones renales y cardíacas que finalmente lo condicionaron y consolidaron el triste fallecimiento que lloran figuras y organizaciones.

El jueves 29 de diciembre, se confirmó lo que ya se sabía: el adiós de Pelé. Con esa noticia, el lamento de figuras deportivas, actores (por su acercamiento al mundo de las películas), cantantes, presidentes, y como si fuera poco, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA, quien, en su cuenta personal de Twitter despidieron a Pelé.



Por medio de una imagen con una constelación con los colores de la bandera de Brasil, además de un corto mensaje acompañando la fotografía que dice, "Lamentamos el fallecimiento del legendario Pelé, conocido por muchos como el 'Rey del fútbol'. Esta imagen de una galaxia espiral en la constelación del Taller del Escultor muestra los colores de Brasil".



Lamentamos el fallecimiento del legendario Pelé, conocido por muchos como el 'Rey del fútbol'. Esta imagen de una galaxia espiral en la constelación del Taller del Escultor muestra los colores de Brasil. pic.twitter.com/uIXfzC9JmZ — NASA en español (@NASA_es) December 29, 2022

Los familiares esperan todavía más y más homenajes, pues no es para menos tratándose del que para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol, un debate que nunca acabará.