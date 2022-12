Pelé sembró el misterio en Santos: gran secreto se llevó a la tumba

El mundo llora por la muerte de Edson Arantes Do Nascimento. Que no pasaba navidad, y lo logró con su familia en medio de su delicado estado de salud que poco a poco se volvió más dificultosa por disfunciones renales y cardíacas que lo acabaron finalmente. No tuvieron piedad y ese rumor de que no iba a pasar del 2022 se convirtió en realidad.



Para la sorpresa de muchos cuando dijeron que no iba a pasar de navidad y ante todo pronóstico superó esa temporada del año, no pudo llegar al 2023 y el jueves 29 de diciembre, se confirmó en el Hospital Israelita Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo el fallecimiento de 'O Rei'. Pelé dejó una huella enorme en el balompié y fue el ídolo para muchos jugadores, no solo en Brasil, sino en todo el mundo.

Así como el gran debate por saber quién es el mejor jugador de la historia del fútbol, tema que nunca se ha podido resolver, Pelé no solo protagoniza esta discusión dentro del deporte, sino que también dejó una incógnita que lleva años sin conocerse. Cuando Edson Arantes Do Nascimento abandonó el club de sus amores, Santos de Brasil para sembrar los comienzos de la Major League Soccer de los Estados Unidos con el New York Cosmos, con su salida dejó también un gran misterio que lleva 48 años sin solucionarse.



Y es que, lo que no muchos sabían es que cuando Pelé se fue de Santos en 1974, guardó con llave su armario en el vestuario. Jugadores han pasado, herederos de la '10' también lo han hecho como Yeferson Soteldo actualmente, pero nadie ha podido saber qué escondía, o qué esconde hasta la fecha Edson Arantes Do Nascimento. El club de Vila Belmiro se ha pronunciado anteriormente y no pretenden abrir y descubrir el gran secreto de 'O Rei'.

Como una mudanza, el estadio de Vila Belmiro tendrá una remodelación y para ello, tendrán que remover varios objetos en los vestuarios. Sin embargo, tendrán que analizar primero qué hacer con el armario y la puerta que esconde Pelé. El gran misterio, ese que ni siquiera el Santos ha querido tocar y que los guías dentro del recinto deportivo mencionan que nunca ha cambiado nada dentro del camerino y que el lugar donde 'O Rei' se cambiaba sigue igual: bajo llave. Uno de los guías mencionó que, "todos los gabinetes han pasado por numerosas renovaciones, modernizándose con el tiempo. Lo único que permanece igual, en la misma posición, es el casillero de Pelé".



Aunque no se han atrevido a abrir el armario respetando a Pelé, el mismo astro referenció que no es algo importante, algo que Santos podría tomar como una posibilidad para de una vez, ver qué guarda el '10' desde hace 48 años. "Si fuera algo importante, claro que lo pondría en el museo. Quiero aclarar la historia para que, si me muero, no digan que dejé algo importante allí", señaló Pelé. ¿Qué será que guarda y conserva desde hace tanto tiempo? Un misterio sin resolver de 'O Rei'.