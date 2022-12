La vez que Pelé confesó su deseo de jugar en un grande de Argentina

River Plate, Boca Juniors y Racing Club ocuparon siempre un lugar en el corazón del legendario Pelé, quien a lo largo de las décadas no ocultó su admiración por unos clubes argentinos que hoy se despiden con emoción del ídolo, fallecido este jueves a los 82 años.



“En la Argentina, yo soy hincha de Racing. Siempre lo voy a llevar en el corazón. Mis raíces están en Santos, el club de mis amores, pero Racing es algo especial. Su gente, la hinchada... Todo nació en la década del 60, cuando disputábamos los clásicos partidos por la Copa Libertadores entre Racing y Santos...”, dijo O Rei en una entrevista con el diario La Nación publicada en 1999.

Lejos de ser el único club argentino de sus amores, mucho tiempo antes, aún como jugador, el para muchos mejor futbolista de todos los tiempos también había mostrado predilección por el Millonario.



Unas declaraciones vertidas, eso sí, en una entrevista con la revista del propio River, rescatada este jueves por el portal Infobae, en la que Pelé señalaba que "si alguna vez" dejaba Brasil, se iría a River. "De irme a alguna parte quisiera jugar en River. Cuando entré al estadio quedé asombrado. Yo creía que lo más grande y espectacular era el Maracaná. Pero cuando empecé a recorrerlo dije: Si alguna vez dejo Brasil, vengo a este club”.



En 1981, el afortunado fue Boca Juniors: “Quiero a Boca, a sus colores y a su gente”, tituló la emblemática revista El Gráfico en una entrevista que le hizo al astro, que ya llevaba cuatro años retirado como jugador, en la que posó con la camiseta xeneize.



También a la misma revista llegó a decir: “Aunque con Boca tuve una relación casi amorosa, también hubo momentos desagradables. Hubo una ocasión en que la hinchada me hizo sentir odio. Antes de la final en La Bombonera... Recuerdo que en el momento en que salíamos a la cancha, por los parlantes dieron la formación del Santos. Cuando me nombraron, la hinchada comenzó a insultar a mi madre", rememoró Edson Arantes do Nascimento.