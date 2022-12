Diego Maradona cerró el gran debate: esto referenció sobre Pelé

Hace dos años, en el mes de noviembre de 2020, el mundo del fútbol despidió a Diego Armando Maradona. La figura argentina, que, para muchos, compite con Pelé, Lionel Andrés Messi y otros reconocidos referentes del balompié como el mejor jugador de la historia del fútbol, no titubeó en reconocer hace unos años quién es el verdadero rey de la disciplina.



Diego Armando Maradona nunca tuvo pelos en la lengua para reconocer de la manera más curiosa su pensamiento y, más allá de una posible 'rivalidad' con Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé, había una gran relación entre los astros, así como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la actualidad.

Con el pasar de los años, el fútbol ahora también despide a Pelé, quien falleció en el mes de diciembre, pero con una diferencia con respecto al fallecimiento de Diego Armando Maradona. El brasileño no aguantó la lucha contra el cáncer de colón y a sus 82 años, dejó el mundo. Pero, siempre habrá gratos recuerdos de la vida y trayectoria de 'O Rei' que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos, y al parecer, la respuesta de Maradona es rotunda para referenciar la relación que tenía con el brasileño.



Y es que, hace años, cuando Diego Maradona estaba todavía en activo, lo entrevistaron y no dudó en referenciar quién reinaba en la historia del fútbol. Ya en el Napoli, le preguntaron, "¿Maradona es mejor que Pelé?" A lo que el argentino respondió, "no, no, Maradona es Maradona, Pelé fue el más grande. Yo soy un jugador normal". Además, también dijo que, "trato de ser Maradona y no emular a Pelé. Ya sé que es el mejor de todos los tiempos.