¿Qué tiene que ver Grealish en juicio contra Mendy por violación?

El escándalo de Bejamín Mendy, acusado de posible violación por al menos ocho mujeres, alcanzó a otro jugador del Manchester City, nada menos que una de las estrellas más costosas.

Se trata de Jack Grealish, quien tuvo que presentarse este viernes ante los jurados para aclarar su presencia en una de las fiestas donde se habrían producido los delitos.



El diario The Mirror explicó que el internacional inglés tuvo relaciones sexuales con una mujer en la casa de su compañero de equipo Benjamin Mendy, la misma noche en que supuestamente fue violada, según se esuchó en la corte de Chester Crown Court.



Se dice que Grealish tuvo relaciones sexuales con la mujer de 23 años que supuestamente fue violada por el coacusado de Mendy, Louis Saha Matturie, la misma noche de agosto del año pasado.



El jugador en cuestión fue mencionado por la mujer identificada con el número 10 (ninguna de las presuntas víctimas puede ser identificada), quien para el momento de los hechos tenía 17 años. Dijo la mujer que la violó dos veces, la misma noche de la fiesta en su casa en Prestbury, Cheshire, en agosto pasado.



Después de una de las supuestas violaciones, la Mujer 10 le dijo a la policía que fue a buscar a la Mujer 11 a un salón y que una vez allí la oyó mencionar lo que ahora se supo: "me dijo que tuvo relaciones sexuales con Jack. No sé si eso fue consensuado o no. No sé qué fue eso. Pero ella estaba hablando de eso".



Así, Grealish apareció involucrado en un escándalo que cada día revela detalles más escabrosos de los posibles abusos de Mendy.