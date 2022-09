Caso Mendy: relatos cada vez más escalofriantes en juicio por abuso

Benjamin Mendy sigue en el ojo del huracán por las escalofriantes revelaciones que siguen publicándose en el marco del juicio que se adelanta en su contra por al menos ocho denuncias de violación.

Las presuntas víctimas han relatado detalles verdaderamente aterradores sobre habitaciones de pánico y sometimiento de parte del jugador de Manchester City, que hace meses no es tenido en cuenta en el club por cuenta del escándalo.



En las últimas horas el turno para declarar fue para una mujer de 19 años quien relató, entre lágrimas, que se retiró a dormir tras una velada en la que participaron varias personas y que cuando despertó estaba siendo abusada por el jugador en su mansión en Cheshire.



"Todo lo que recuerdo es despertarme con Mendy encima de mí. Horrible... Estaba dentro de mí. Recuerdo haberle dicho que no quería hacer nada porque tenía la regla", declaró. "No dijo una palabra, pero me pasó una toalla para que me pusiera debajo", explicó.



La denunciante dijo que después de salir de la mansión supo que otra de sus amigas había sido abusada por Mendy, a quien conoció un par de meses antes y tuvo relaciones con él, aunque en ese momento fueron consensuadas.