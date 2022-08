Benjamin Mendy: aterradoras revelaciones sobre casos de violación

Benjamin Mendy habría violado hasta ocho mujeres, entre los 17 y 22 años, y afronta un juicio en Inglaterra que ha escandalizado al mundo del fútbol y a la sociedad del Reino Unido.



El lateral francés, que juega para el Manchester City, ha sido calificado de ‘depredador sexual’, y con cada detalle que se conoce en los testimonios de las mujeres que lo denunciaron, el público se estremece con las aberraciones y abusos que cometió el futbolista.



Mendy tiene una mansión que ha sido una especie de ‘casa del horror’, pues allí ha encerrado a mujeres, ha tenido tratos abusivos y las ha violado. El galo está acusado de 10 delitos contra siete mujeres entre octubre de 2018 y agosto de 2021. Aunque ha negado los ocho cargos de violación, un cargo de agresión sexual y un cargo de intento de violación.



Las mujeres que llegaron a la mansión de Mendy, atraídas por las fiestas lujosas con personajes famosos, eran víctimas perfectas por su vulnerabilidad. A todas les quitaron sus celulares al entrar a la inmensa casa, para dejarlas aisladas y sin posibilidades de reaccionar con una llamada o un chat.



Uno de los testimonios de las víctimas, cuenta que Mendy encerró a una menor de edad con una pantalla de huellas táctiles, la empujo en la cama de la habitación y la violó. Aunque ella le rogó que la dejara salir, el lateral le habría dicho que “la puerta está cerrada de todos modos”.



Durante el juicio se acusó a Mendy de encerrar a varias de sus víctimas, aisladas y sin teléfonos móviles, en “habitaciones de pánico” cerradas con llave en la mansión del futbolista en Mottram St Andrew (Cheshire). Allí fueron violadas.



Otra dramática declaración de una de las mujeres, cuenta que cuando conoció a Mendy, le dijo “te voy a secuestrar. Pensé que bromeaba”. Ella y una amiga fueron a una fiesta y ambas aceptaron quedarse a pasar la noche en la mansión de Benjamin, aunque en otra habitación.



Al día siguiente, ella entró a bañarse, y ahí apareció el futbolista, a verla ducharse: “Sentí su presencia. No sé cómo, pero sentí su presencia. Estaba en estado de shock. Solo quería alcanzar una toalla. Se esforzaba en verme y quitarme la toalla. Seguí empujándolo hasta el punto en que él seguía agarrándome. Se quitó los calzoncillos y tenía su pene cerca de mí… tenía una mirada depredadora en los ojos. Traté de alejarlo, pero él seguía empujándome. Se quitó los bóxers y tenía su pene cerca de mí. Siguió diciendo: ‘No te preocupes’. Él me decía cosas como ‘¿tienes miedo? No tienes que tener miedo’”.



La denunciante explicó que Mendy la empujó a la cama e intentó ponerla en su regazo mientras ella trataba de taparse con la toalla diciéndole “para” y “no”, pero fue violada.



El juicio avanza y promete nuevos y escalofriantes detalles de las víctimas de Mendy, que puede enfrentarse a una pena entre los 5 y 20 años de cárcel; aunque la fiscalía podría pedir una posible pena de cadena perpetua.