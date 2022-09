¡Espeluznantes revelaciones sobre Mendy! Sale a la luz nuevo relato

Sin duda alguna, los 60 millones de euros que pagó el Manchester City por el internacional francés, Benjamin Mendy salieron costosos. El galo, que salió del Mónaco en esa época dorada que tuvieron los monegascos, impulsó al lateral izquierdo a estar en el radar de grandes clubes, y en 2017, consolidó su vinculación al equipo celeste de la ciudad de Mánchester.

El Manchester City celebraba el fichaje de uno de los laterales con mayor proyección en Europa, pero no sabían lo que les esperaba. Las lesiones empezaron a mermar la continuidad de Benjamin Mendy en Inglaterra, y en agosto del 2021, no se esperaban que salieran a la luz investigaciones que lo rodeaban. Ocho de ellas, por casos de violaciones sexuales, y una de ellas, una agresión sexual.



El juicio sigue en vilo un año después, y el jurado se impacienta cada vez más. Benjamin Mendy apareció en mayo del 2022 para negar los nueve cargos en contra de él. Sin embargo, cada vez más salen a la luz nuevas revelaciones y relatos sobre los casos sexuales que lo persiguen. Apartado por el Manchester City, las mujeres en cuestión han salido a contar lo que vivieron con el internacional francés.



Hace unos días, una joven de 19 años comentó, “recuerdo despertarme con Mendy encima de mí. Horrible… Estaba dentro de mí. Recuerdo haberle dicho que no quería hacer nada porque tenía la regla. No dijo una palabra, pero me pasó una toalla para que me pusiera debajo”.



Ahora, el Daily Mail publicó una nueva revelación que señala, “violó a una adolescente mientras le sujetaba las manos a la espalda y le decía: “no te muevas, no te muevas””.



La denunciante comentó que todo sucedió en julio del 2021 tras una fiesta en la piscina en la mansión de Benjamin Mendy. Una noche en donde combinaron mucho alcohol, y ella recuerda, “estaba en un sofá y Ben (Benjamin Mendy) estaba detrás de mí. Me agarró las dos manos por detrás mientras tenía sexo conmigo, y me decía, “no te muevas, no te muevas”. Lo dijo tres o cuatro veces”.



Si eso sonaba macabro, no fue la única revelación que la joven dio en el jurado, a su vez, describió lo que intentó hacer, pero fue imposible para ella. “Traté de escapar, pero no podía poner mis manos por delante de mí. Tenía un poco de miedo y recuerdo sentirme incómoda. Tenía ganas de levantarme. Podía sentirlo dentro de mí y sus manos aferrándose a mí con fuerza”. Sin duda alguna, no serán las únicas dos historias terroríficas que saldrán a la luz en un momento cumbre de las investigaciones.