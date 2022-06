¡A todo taco! Primera convocatoria de Colombia fue para 'parrandón'

¿Alguna duda, Néstor Lorenzo? Lo primero que sabe ahora es que la familia de la Selección Colombia es auténticamente eso, pues estuvieron casi todos los estelares en la boda de Matheus Uribe con Cindy Álvarez, en Santa Marta, una parranda que estuvo 'a todo taco'.

En imágenes compartidas por Juan Cuadrado y Geraldine, al esposa de Luis Díaz, se puede apreciar la camaradería y la felicidad de todos. No estuvieron algunos referentes como Falcao, quien por estos días está en Estados Unidos, o David Ospina, pero muchos otros no se perdieron la celebración.



A la fiesta no le faltó nada pues se prendió primero con Yaga y Mackie y el show central fue nada menos que Silvestre Dangond.



Estas son algunas imágenes del 'parrandón':