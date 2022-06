'Dibu' Martínez esperó un mes para cobrarle golpe a Mina: su confesión

Pasa el tiempo pero sigue la herida, una y otra vez abierta: la actitud de Emiliano 'Dibu' Martínez y su polémica celebración al atajarle un penalti a Yerry Mina.

Ocurrió hace casi un año, en las semifinales de la Copa América de Brasil 2021, en la definición por penaltis que puso a Argentina, posterior campeón, en la final, gracias a la victoria 3-2 en los penaltis contra Colombia.



La escena de Martínez diciéndole a Mina "¿Estás nervioso, eh? Estás nervioso. Mira que te como…” y la posterior celebración, que para muchos fue exagerada, cuando el zaguero falló su cobro, está ahí, como congelada en el tiempo. Se ha dicho tanto que parecía que el tema estaba agotado, pero ahora resulta que el arquero ha revivido el asunto, por una inesperada confesión.



"Cuando Yerry Mina me golpea en Colombia y quedo un poco desvalecido, en mi segundo partido con la Selección... (sic) y era algo que tenía en mente", declaró.



¿Cuándo ocurrió el golpe del que habla? Colombia y Argentina se enfrentaron dos veces antes de esa Copa América de 2021: una en el triunfo 2-0 de Colombia en la Copa América de 2019, cuando atajó Armani, y otra por Eliminatorias, justo antes de la Copa de 2021. En ese juego, que terminó 2-2 y se celebró el 8 de junio de 2021, a Mina le sacaron tarjeta amarilla a los 34 minutos por una falta al arquero, al parecer sin intención en la disputa de una pelota área, y 6 minutos después salió Martínez, reemplazado por Agustín Marchesín. Se guardó un mes la factura Martínez.



Pero esos detalles no los contó del cruce no los contó el arquero argentino, quien prefirió volver a la celebración de Mina contra Uruguay para alimentar su molestia contra el colombiano: “En el partido anterior contra Uruguay Mina le metió un gol a Fernando Muslera y se puso a bailar. Yo conozco a Muslera y no me había gustado lo que hizo Mina. Así que una vez que le atajé el penal vinieron todos esos recuerdos y bueno... ya saben el festejo", dijo entre risas y aplausos.



Martínez le había dicho antes al Diario 'Olé': "El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte". ¿Por qué entonces revivirlo ahora si entendió que exageró? Él lo sabrá.