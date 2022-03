¿Todo fue por amistad? Razón de insultos de 'Dibu' Martínez a Colombia

Pasaron los meses -y los memes- y el tema no parece superado: los insultos de 'Dibu' Martínez a los jugadores de la Selección Colombia, en cuartos de final de la Copa América de Brasil 2021, siguen siendo un tema de conversación.

El portero de Argentina hizo toda suerte de demostraciones frente a los cobradores del equipo de Rueda, especialmente a Yerry Mina, en la definición por penaltis del clasificado a la semifinal, el que después sería el campeón del torneo. Muchos lo dejaron en cosas de la cancha, propias del fútbol, pero cada tanto vuelven las versiones sobre la motivación de Martínez para semejante show.



Esta vez ha sido el padre del jugador, Alberto Martínez, quien en charla con el programa de radio 'Cómo te va Ok' dio una razón de los más inesperada (no digan rebuscada, no sean malos).



"Emi estaba muy enojado con los colombianos porque ellos le habían bailado a (Fernando) Muslera, que es muy amigo. Por eso les dijo 'a mí no me van a bailar'" reveló.



Se refiere puntualmente a Mina, a quien 'Dibu' Martínez le habló y le habló hasta desconcentrarlo y hacerle desperdiciar su penalti, lo que al final generó el ya famoso 'mirá que te como hermano'.



Así que 'Emi' es tan buen amigo de sus amigos que compró una molestia que ni siquiera el propio Muslera manifestó cuando Colombia venció a Uruguay en otra definición por penaltis y fue a cobrarla, como una vendetta.



En fin, un día, ojalá, se pasará la página y se hablará de lo que realmente debería concentrar la atención. Por ahora es el 'Dibu' el que otra vez se sale con la suya.