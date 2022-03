Agenda de convocados en Selección Colombia: ¡Los necesitamos nítidos!

Se avecina la última cita por Eliminatoria Sudamericana, donde la Selección Colombia enfrentará a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela en Puerto Ordaz en busca de un milagro. Solo una hazaña hará que esa seguidilla de siete partidos quede atrás y la tricolor consiga al menos el puesto por el repechaje para ilusionarse con el Mundial de Catar.



En FUTBOLRED lo programamos con la agenda del fin de semana, donde tendrán acción los citados por Reinaldo Rueda para este importante reto en marzo. El único que no tendrá actividad es James Rodríguez, pues en Catar volverán al ruedo hasta abril. Se vienen duelos imperdibles, como el superclásico argentino en el que se medirán Juanfer Quintero y Frank Fabra.



Viernes, 18 de marzo

12:50 pm | Al-Hilal (Gustavo Cuéllar) vs Al-Ahli Saudi

Liga de Arabia Saudita



8:00 pm | Millonarios (Álvaro Montero) vs Once Caldas

Liga Betplay



10:00 pm | Puebla vs Santos (Harold Preciado)

Liga de México



Sábado, 19 de marzo

8:00 am | Alavés vs Granada (Luis Suárez)

Liga España



9:00 am | Napoli (David Ospina) vs Udinese

Serie A



10:00 am | Huddersfield vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



10:15 am | Elche (Johan Mojica) vs Valencia

Liga de España



8:00 pm | Tigres vs Monterrey (Stefan Medina)

Liga de México



Domingo, 20 de marzo

7:00 am | Dundee vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Escocia



7:30 am | Brujas vs Genk (Daniel Muñoz/Jhon Lucumí/Carlos Cuesta)

Liga de Bélgica



8:30 am | Ajax vs Feyenoord (Luis Sinisterra)

Liga de Holanda



9:00 am | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Salernitana

Serie A



9:30 am | RB Leipzig vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



11:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs West Ham

Premier League



1:00 pm | Nottingham Forest vs Liverpool (Luis Díaz)

FA Cup



2:00 pm | Novorizontino vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Campeonato Paulista



2:45 pm | Bolonia vs Atalanta (Luis Muriel)

Serie A



3:45 pm | Boavista vs Porto (Matheus Uribe)

Liga de Portugal



5:00 pm | River Plate (Juan Fernando Quintero) vs Boca Juniors (Frank Fabra)

Liga de Argentina



6:10 pm | Pereira vs Junior (Miguel Ángel Borja)

Liga Betplay



8:00 pm | Atlas (Camilo Vargas) vs Guadalajara

Liga de México



10:00 pm | Mazatlán vs León (William Tesillo)

Liga de México