Jugadores con amarilla, otra duda en Colombia: ¿para qué convocarlos?

La Selección Colombia ya tiene a sus 28 convocados para los partidos contra Bolivia y Venezuela, en el cierre de las Eliminatorias al Mundial de Catar.

Un llamado sin muchas sorpresas, con los habituales y los veteranos, con los mismos que fallaron antes y que buscarán revancha ahora, cuando la clasificación depende de un milagro.



Pero lo que sí llama la atención es que hay una lista importante de advertidos, pues tienen tarjeta amarilla y podrían perderse uno de los dos duelos, el 24 o el 29 de marzo próximos.



El primer ausente, contra Bolivia, está claro: Luis Javier Suárez. El atacante de Granada vio la primera tarjeta amarilla en el amargo 6-1 contra Ecuador en Quito y la segunda en la derrota 1-0 contra Argentina, en Córdoba. Es el único caso pues el rumor de Johan Mojica no es cierto: está limpio después de las tarjetas que le mostraron contra Brasil y Uruguay y que ya pagó.



Y en un segundo renglón están los que jugarán contra Bolivia pero tendrán que cuidarse para no perderse la cita con Venezuela. Hay nueve preocupaciones a saber:



James Rodríguez

Luis Díaz

David Ospina

William Tesillo

Miguel Borja

Daniel Muñoz

Matheus Uribe

Rafael Santos Borré

Juan Guillermo Cuadrado



La pregunta es inevitable: si es posible que se pierdan uno de dos partidos, con semejante necesidad de victoria, ¿para qué los llaman?



Es una gran cuestión, con más de una respuesta posible. En el caso de Suárez, único ausente fijo por el momento, se entiende que el entrenador no lo tiene en consideración como titular fijo y sí como alternativa, con lo cual no supone un problema mayor relevarlo por alguno de los 7 atacantes más convocados.



Lo otro es que es usual que los técnicos acudan a algunos jugadores a los que les tienen mucha confianza y se 'dan la pela' de no tenerlos en un juego, porque tienen la certeza de que le harán diferencia en el otro.



En el caso de Suárez aplica poco pues se trata de un hombre que ha llegado más como emergencia y no como indiscutible pero sí que tiene sentido hablando de Díaz, Ospina, Cuadrado y, cómo no, el favorito del DT, Borja. En esos casos de veteranos, el riesgo hay que correrlo, entre otras cosas porque tampoco son jugadores que tengan reemplazo a la vista, con esa experiencia para manejar toda la presión que pesa hoy sobre la Selección Colombia. Al partido contra Perú llegaron esos mismos nueve advertidos y lo supieron manejar. Habrá que confiar en que pueden repetirlo.