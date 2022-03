Rueda no tuvo piedad: ilustres ausentes en convocatoria de Colombia

Se conoció la lista de convocados de la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia (24 de marzo) y Venezuela (29) por la recta final de las Eliminatorias a Catar y, aunque no hubo mayores sorpresas, sí llamó la atención la ausencia de algunos que parecían indiscutibles.

Hay que decir que las lesiones, antes que otras consideraciones, dejaron por fuera a figuras del equipo como Radamel Falcao García, Duván Zapara y Yerry Mina. Eso hizo que se abrieran cupos para algunos que volvieron, después de haber sido parte del proceso, justamente recuperados de problemas físicos.



Pero sin duda hubo otros que por actualidad o porque no sedujeron al cuerpo técnico en la pasada convocatoria, esta vez se quedaron por fuera del cierre de las Eliminatorias.



El primer caso fue el tercer arquero, que fue Andrés Mosquera del Medellín en el pasado llamado y que, a sus 30 años, podría estar viendo pasar el último tren mundialista.



Además otro veterano que quedó fuera, a pesar de sus buenas presentaciones, fue Óscar Murillo, firme en Pachuca pero ya dando paso a la renovación, a los 33 años de edad. Es un caso parecido al de Fredy Hinestroza, de Junior, quien a sus 31 años fue una de las sorpresas en el último llamad



En el medio campo hubo otro ausente importante: Steven Alzate no pudo llegar a pesar de su juventud (23 años) y de jugar en el Brighton de la Premier League.



Hubo además dos apuestas claras de Rueda en anteriores convocatorias que esta vez fueron sacrificadas: Yimmi Chará, del Portland de la MLS (30 años) y Diego Valoyes, de Talleres de Argentina, aunque este último tuvo también problemas físicos recientes. Ambos eran del gusto del entrenador pero no lograron un cupo.



Finalmente hay que decir que el objetivo de llamar a Yaser Asprilla, de 18 años y hoy cedido por Watford de Inglaterra en Envigado, habría cumplido su objetivo en la pasada fecha de enero y no repitió esta vez, en gran parte porque no ha tenido mucha continuidad en la temporada.