¿Se baja por falta de continuidad? Bache en MLS se paga en Selección

Una cosa es llegar sin mayores referencias, pleno de motivación y tocado por la fortuna, y otra entrar en un bache que muchas veces no es culpa de nadie. Lo viven los futbolistas en su día a día y lo pagan, infortunadamente, cuando vienen retos de máxima exigencia como la Selección Colombia.

Es el caso de Cristian 'Chicho' Arango, quien estuvo en el radar de Reinaldo Rueda en noviembre pasado pero ha ido desapareciendo en este 2022.



La explicación no sería otra que su falta de continuidad, una especie de mala racha que está viviendo en este inicio de la temporada 2022 en Los Angeles FC.



Arango llegó en el segundo semestre de 2021 y rápidamente se convirtió en la gran figura del club al marcar, en 17 partidos, nada menos que 14 goles. Eso le dio la posibilidad de estar en el radar de Selección Colombia con más claridad que cuando estaba en Millonarios, pues no solo tenía las virtudes del delantero centro sino que sabía jugador detrás del 9, una opción que se valoró en la concentración nacional.



Pero este año arrancó distinto: ha sido suplente en dos de los tres partidos de su equipo y no se ha reportado con goles o asistencias. Esos números, claramente, no lo respaldan para buscar el llamado para los duelos contra Bolivia y Venezuela en las difíciles Eliminatorias al Mundial de Catar.



Arango sabe que la clave es tomarse cada momento con tranquilidad y tratar de no perder confianza, y sus mensajes en redes sociales apuntan a eso. La meta, lejos de la camiseta amarilla, es entrar esta vez al play off de la MLS, de la que quedó fuera por muy poco en la pasada temporada. Si eso se hace bien, lo demás llegará sin mayores complicaciones.