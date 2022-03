Rueda se la jugó: regreso de ‘Juanfer’, Fabra, Montero y varios más

Este miércoles fue revelada la lista de convocados de la Selección Colombia para la última doble jornada de las Eliminatorias. Como era de esperarse, Reinaldo Rueda sorprendió con varios regresos.



Vale destacar que no hay un solo debutante. Cada uno de los llamados ha tenido proceso en selección.

Sin lugar a dudas, Juan Fernando Quintero es la principal novedad del listado. El creativo antioqueño abandonó la liga china para unirse nuevamente a River Plate y viene sumando minutos, goles y buenas presentaciones. ‘Juanfer’ no era llamado desde aquel amistoso frente a Honduras en el que salió lesionado y por el que no estuvo durante la fecha clasificatoria de enero frente a Perú y Argentina.



En el arco vuelve Álvaro Montero, hoy figura y por momentos capitán de Millonarios. Sus grandes actuaciones en el torneo local lo llevaron de nuevo al combinado nacional como tercer arquero, detrás de Ospina y Vargas.



En cuanto a la defensa, aparecen tres futbolistas: Frank Fabra, Carlos Cuesta y Jhon Janer Lucumí. El lateral izquierdo llega como variante por la banda, mientras que los otros dos, compañeros en el Genk belga, aparecen como posibilidades para ocupar la zaga central. Cuesta tuvo en su momento gran suceso, pero una lesión lo ha dejado sin minutos en su equipo. De a poco va regresando.



Más adelante están Jefferson Lerma y Yairo Moreno. El primer se perdió la última doble jornada por cumplir fecha de sanción y el segundo no aparecía desde los partidos de noviembre del 2021. En cuanto a Yairo, hay que esperar por el rol que tendrá, podría ser una tercera variante por izquierda (Mojica, Fabra) o jugar en la mitad como interior.



La delantera tendrá de nuevo a Luis Fernando Muriel y Luis Sinisterra. Dos variantes interesantes para al frente de ataque. Muriel, que venía de una lesión, recuperó rápidamente su forma a punta de goles con el Atalanta; Sinisterra, extremo, viene rompiéndola en los Países Bajos y regresó tras su primer llamado en octubre del año pasado.