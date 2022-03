Rueda repite delanteros a pesar de anemia de gol en Selección Colombia

Reinaldo Rueda entregó su convocatoria para los partidos de la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela, que pueden ser no solo el final de las Eliminatorias al Mundial de Catar sino el de su propio ciclo en su cargo actual.

Ya son siete partidos sin anotar y eso hace que todos los focos apunten a los delanteros, que a decir verdad no han tenido prácticamente cambios desde que el vallecaucano se para en la raya del conjunto nacional.



Para Rueda hay unos infaltables, cuatro mosqueteros a los que siempre llamó a pesar de todo y de todos: Luis Diaz, Miguel Borja, Rafael Santos Borré, Luis Muriel (falló por motivos de salud pero siempre lo convocaron).



Con el guajiro, el mejor atacante nacional en las grandes ligas mundiales, no hay discusión. Pero sí que llama la atención que nunca faltara Borja, quien fuera campeón con Rueda de Copa Libertadores con Nacional, pero vive una mala racha preocupante. Finalmente Borré ha sido su comodín: le funciona donde lo ponga, aunque en su club sea jugador de área, una ubicación que casi no ha podido disfrutar vestido de amarillo.



Después de ellos, Morelos suma tres llamados, los mismos que Sinisterra y Duván Zapata, este último ausente en las últimas convocatorias por problemas físicos. Preciado ya tiene dos llamados, los mismos de Luis Suárez, a quien llamó una vez de emergencia.



Repasamos las convocatorias originales, más allá de los cambios de última hora motivados por la pandemia y otras razones, qe prueban que Rueda prácticamente no cambió sus opciones en ataque desde que es entrenador de la selección nacional:



Convocatoria contra Bolivia Venezuela, marzo de 2022



Alfredo Morelos (Rangers)

Harold Preciado (Santos Laguna)

Luis Díaz (Liverpool)

Luis Fernando Muriel (Atalanta)

Luis Sinisterra (Feyenoord)

Luis Suárez (Granada)

Miguel Ángel Borja (Junior)

Rafael Santos Borré (E. Frankfurt)



Convocatoria contra Perú y Argentina, enero 22

Diego Valoyes - Talleres

Yimmi Chará - Portland Timbers

Luis Díaz - Porto

Alfredo Morelos - Rangers

Falcao García - Rayo Vallecano

Harold Preciado - Deportivo Cali

Luis Fernando Muriel - Atalanta

Miguel Borja - Junior

Rafael Santos Borré - Eintracht Frankfurt



Convocatoria contra Brasil y Paraguay, noviembre de 2021



Luis Díaz

Luis Fernando Muriel

Miguel Borja

Duván Zapata

Diego Valoyes

Cristian Arango

Rafael Santos Borré

Roger Martínez



Convocatoria contra Uruguay, Brasil y Ecuador, septiembre de 2021



Duván Zapata – Atalanta B.C. (ITA)

Falcao García – Rayo Vallecano (ESP)

Luis Díaz – F.C. Porto (POR)

Luis Sinisterra – Feyenoord (NED)

Miguel Ángel Borja – Gremio (BRA)

Rafael Santos Borré – Eintracht Frankfurt (ALE)

Róger Martínez – Club América (MEX)



Convocatoria contra Bolivia, Paraguay y Chile, agosto de 2021



Falcao García (Galatasaray)

Luis Díaz (Porto)

Luis Muriel (Atalanta)

Luis Sinisterra (Feyenoord)

Miguel Borja (Junior)

Rafael Santos Borré (River Plate)

Roger Martínez (América MX)



Convocatoria contra Perú y Argentina, mayo de 2021



Alfredo Morelos Avilez – Rangers (ESC)

Duván Zapata Banguero – Atalanta (ITA)

Luis Diaz Marulanda – Porto (POR)

Luis Muriel Fruto- Atalanta (ITA)

Miguel Borja Hernández – Junior (COL)

Rafael Santos Borré Maury – River Plate (ARG)