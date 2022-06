Pinto: ‘Néstor Lorenzo no tiene estatus para dirigir a Colombia’

Jorge Luis Pinto siempre será un hombre apasionado, temperamental y sincero. Mientras está cerca del regreso del Cúcuta Deportivo al fútbol colombiano, está feliz por la clasificación de Costa Rica al Mundial de Catar 2022, y decepcionado por las últimas decisiones que tomaron en la Federación Colombiana de Fútbol para el proceso mundialista al 2026.



“Muy contento con Costa Rica, porque le tengo gran cariño a su gente, sé de lo que pueden hacer futbolísticamente, y orgulloso de Luis Fernando Suárez, gran entrenador y gran persona”, recapacitó Pinto en charla con FUTBOLRED.



Sin embargo, a Pinto le cambió la voz cuando se le preguntó por su concepto sobre Néstor Lorenzo y el nombramiento del argentino como nuevo entrenador de la Selección Colombia.



“Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, no es superior a Hernán Torres, no es superior a Alexis García. No tiene estatus para dirigir la Selección Colombia”, fue la contundente reflexión del santandereano, mundialista en 2014 con Costa Rica.



Para Pinto, que Lorenzo tenga como principal referencia en su hoja de vida haber sido asistente técnico de José Pékerman en Colombia, entre 2012 y 2018, no es garantía de nada. Al contrario, hay antecedentes de que los discípulos de ‘don José’ no han dado la talla como entrenadores en propiedad.



“Los asistentes que tuvo Pékerman, que dirigieron en Colombia, no funcionaron como entrenadores. Pablo Garabello fue un desastre en Cúcuta; y Patricio Camps, en Santa Fe, fue otro desastre”, recordó el ex DT de Colombia entre 2006 y 2008.



Jorge Luis es consciente que Lorenzo se ha destacado en Melgar de Arequipa, en el fútbol peruano. Pero insistió: “Yo sé qué es Melgar, cuál es el nivel de competencia en Perú. Y aquí hay entrenadores que tienen mayor capacidad, como Alexis García, Hernán Torres, Alberto Gamero y otros.



“No sé si el señor Lorenzo sepa trabajar, la verdad jamás lo he visto. Pero los méritos para llegar a un estatus de Selección, en este momento en el mundo, no los tiene. No importa que sea extranjero, pero debieron escoger a alguien con más experiencia. Está bien si no contemplan a los que ya dirigimos mundiales, en la Federación tienen todo el derecho a definir. Pero que evalúen bien a otros, no sé a quién le están creyendo”, complementó Pinto.



Desde Cúcuta, Jorge Luis Pinto analizó: “En Colombia, sin contar los mundialistas, hay técnicos para dirigir que son muy superiores. Lorenzo no ha dirigido casi, ojala haga las cosas bien, pero yo no creo”.



Y sorprendió con su respuesta y actitud cuando se le preguntó por lo que pueda hacer Luis Amaranto Perea como asistente técnico de Lorenzo en la Selección: “Yo no quiero opinar de Amaranto”.



Finalmente, a Pinto le pareció “buena idea” que Lorenzo, a diferencia de Pékerman, haya decidido “involucrarse en las categorías menores y tener un alineamiento. Es parte del trabajo de un seleccionador. Sin embargo, no siento que tenga el mundo y el recorrido para manejar y diseñar proyectos de ese tipo”, concluyó.