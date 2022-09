Lío Icardi-Wanda se calienta: ella sería infiel, él le dice re-tóxica

¿No tendrán algún amigo que les haga ver cuánto podrían ganar si vendieran su tan pública relación a alguna plataforma? Tan amigos del dinero y no ven una clara oportunidad de negocio...

Tal vez ya no lo quieran, tal vez se trate de exponerse públicamente uno al otro, tal vez, al final, no se trate de dinero sino de destruirse mutuamente.



Lo cierto es que la relación de Mauro Icardi y Wanda Nara ha escrito nuevos y desconcertantes capítulos, todos a la vista pública en redes sociales y sin que, al parecer, importen mucho los cinco hijos de la pareja (3 de ella, dos en común).



Los anuncios han sido opuestos: según él, que siguen juntos y que esperan tener otro hijo más. Los de ella, más contundentes: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación".



Pero con el paso de los días se han conocido nuevos detalles. Ella está en Argentina, dedicada a un proyecto con Natalia Oreiro, y él en Turquía, como nuevo jugador de Galatasaray. Hasta ahí parecía que iba todo bien. Pero este domingo se conoció una inesperada novedad y es que, al parecer, Wanda habría sido flechada por un jugador de Boca Juniors.



Testigos que los vieron en un 'boliche' en Buenos Aires aseguran que Martín Payero, de 24 años (11 menos que ella) estuvo junto a ella toda la noche, conversando animadamente. "Ella fue al boliche Afrika el miércoles por la noche y lo llamativo es que varios testigos aseguraron que la vieron con Payero. Se los vio charlando nada más, pero esto suma", dijo, mientras su compañera Yanina Latorre aseguraba que a ella le llegó la misma información.



Ante esta situación Icardi usó sus redes sociales para exponer a la madre de sus hijas y publicar conversaciones de whatsapp que pronto borró.



“Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”, escribió, sobre una charla en la que ella le preguntó dónde estaba y por qué en vez de dormir con el nene elige irse “por ahí”. El jugador de Galatasaray le respondió que no le debe explicaciones porque ella lo dejó: “¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”, dijo.



“Porque sos mentiroso, de casado y de soltero”, le contestó Wanda. “Somos iguales!”, le contestó él. Más adelante en la conversación, la rubia decía: “¿No me querés decir? Ok, peor para vos”. “¡Qué tóxica!”, comentó Mauro. Pero Wanda escribió: “Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme donde estás, vos sabrás".



Al final, Icardi publica una foto en su casa mandando un beso y mencionando a la rubia, lo que acabó siendo nada menos que una discusión aparentemente privada, a la vista de miles de personas.



Así están las cosas: tienen una vida juntos que al parecer no saben cómo separar y en vez de resolverlo lo dicen todo en redes sociales. Fue un poco así cuando Wanda descubrió que su esposo se citó con la actriz 'China' Suárez en París y vivió el duelo en público... como siempre. Lo dicho: ¿nadie les hará cuentas del dinero que están perdiendo?