Wanda Nara: fotos sin filtro despertaron una reflexión de la modelo

Por estos días Wanda Nara se ha tomado unos días de descanso en Ibiza, acompañada de su hermana, Zaira Nara, y de sus hijos. Y aunque una de las noches fue de rumba descontrolada, la mayoría de las vacaciones han sido para estar tranquila y en familia.



Justamente, la reconocida agencia de fotos ‘The Grosby Group’, famosa por perseguir a los famosos y tomar ángulos que otros no tienen, publicó unas fotos en las que aparece al natural, con alguito de gorditos, estrías y todo lo que cualquier mujer tiene, mucho más después de ser madre.



Sin embargo, seguidores en sus redes sociales la han criticado, pues se sienten ‘engañados’ por la espectacularidad y ‘perfección’ de las fotos que sube a su Instagram. Y es que las redes sociales dan para todo, hasta para creer que pueden meterse en la vida íntima de los personajes.

Luego de su polémico video, Wanda Nara disfrutó de las playas de Ibiza: selfies y risas con su hija https://t.co/xUSeIfs4Lc pic.twitter.com/kvuCHv1i9n — infobae (@infobae) July 25, 2022

Sin embargo, Wanda se tomó bien los comentarios, sea con la intención que los enviaran. Por eso hizo una reflexión y aconsejó a las demás mujeres.



“Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa”, empezó su mensaje.



Wanda continuó: “Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de Covid, no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así. Espero que estén de buen humor para hacerles una foto...en fin, el retoque puede beneficiar o perjudicar”.



Y cerró: “Les puedo asegurar que amo a cada centímetro de mi cuerpo ¡Sí! Tengo celulitis, como todas tenemos. También acné. Y en verano raíces porque descanso de la tintura”, siguió. Y concluyó: “En fin... ¡Soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”.



Mensaje de Wanda Nara en su Instagram. Foto: Tomada de Instagram de Wanda Nara