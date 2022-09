Wanda se destapó en las redes: confirmó su separación de Mauro Icardi

Después de varias crisis de pareja superadas, Wanda Nara confesó este jueves a través de sus redes sociales que se separó del futbolista argentino, Mauro Icardi. La empresaria aseguró que es un "doloroso momento" y que prefería entregar ella misma la noticia para dejar tanto rumor sobre su relación.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí", dijo Wanda a través de sus historias de Instagram, donde horas antes había dicho: "estuvimos 9 años", cuando le preguntaron por su matrimonio con el futbolista.



En su reciente confesión, Wanda Nara aseguró: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mi, también por nuestros hijos".



Cabe recordar que la relación de Icardi y Wanda ha sido muy mediática desde sus inicios. Cabe recordar que ella fue pareja del también futbolista Maxi López, con el que tiene tres hijos (Valentino, Constantino y Benedicto). Sin embargo, terminó enamorándose de Mauro, seis años menor que ella. Con él tiene dos hijas (Francesca e Isabella).



En octubre de 2021, la pareja conformada por Mauro y Wanda tuvieron una crisis matrimonial de la que se habló en todo el mundo. A Mauro lo involucraron con la actriz 'China' Suárez, pero después de insistir y buscar el perdón de Wanda, volvieron a intentarlo. El futbolista incluso recibió el permiso del PSG para resolver sus problemas matrimoniales y fue así como viajó hasta Italia para buscarla. Así lo dejaron claro en sus redes sociales.



Ahora, cuando parecía que la relación estaba fortalecida y el futbolista acababa de fichar con Galatasaray, a donde ella lo acompañó como su representante, soltó la bomba. ¿Separación definitiva o volverán a dar noticia juntos?