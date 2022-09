Juntos y con planes de agrandar la familia: Mauro habla de Wanda

Después de tomarse el café en las mañanas y cepillarse los dientes, Mauro Icardi sale a desmentir los rumores de divorcio de su mujer, Wanda Nara. Así, un día tras otro.

Los rumores de separación, que se dispararon recientemente al conocerse de sus encuentros con la actriz 'China' Suárez, son cosa diaria y él, de cuando en cuando, aprovecha para hacerles frente.



Lo ha vuelto a hacer ahora que Wanda está en su país y él permanece con los cinco niños (dos en común, tres de la primera relación de ella con Maxi López) en Estambul, donde fue presentado como refuerzo de Galatasaray.



En una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, alguien le preguntó -para variar- si sigue con su esposa y él contestó: “Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho. Obviamente los programas de chimentos y de espectáculos le vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan. Te amo, Wanda Nara”.





Historia de Mauro Icardi en Instagram Foto: Tomado de Instagram @mauroicardi

De hecho, no solo están juntos sino que él quisiera agrandar su ya numerosa familia: “¿Tenés ganas de que llegue el varón?”, le preguntaron. Y él respondió: “Pronto”, tagueó a Wanda junto a un emoji de un bebé y además adelantó que ya sabe cuál será el nombre del sexto niño de la casa: "En un futuro no muy lejano vendrá G. Solo les dejo la letra..."



Icardi confesó que es celoso, que hará una fiesta por todo lo alto para celebrar diez años junto a su esposa y que no se enamoraría de otra mujer porque "tengo la mejor mujer y a mejor madre". Habrá que preguntarle a la 'China' Suárez si alguna vez escuchó algo de eso...