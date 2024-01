Edwin Cardona reveló el porqué de su polémico gesto contra Corea

Edwin Cardona pasó por la Selección Colombia y dejo un momento recordado por la hinchada durante el juego entre Corea del Sur y el seleccionado tricolor en noviembre de 2017.



En el final del juego, el futbolista hizo un polémico gesto en donde se le vio haciendo la señal de los ojos rasgados hacia el jugador Lee Myun Gjoo a modo de burla.



Este gesto le llevó a que recibiera una sanción por parte de la FIFA al considerar que fue un acto de discriminación del colombiano.

Pues bien, pese a que Cardona se disculpó en su momento por el hecho, seis años después dio las razones reales que lo llevaron a realizar dicho gesto.



"Hubo una discusión con James (Rodríguez) y ellos lo empujaron y en medio de la furia y de la calentura yo me metí e hice ese gesto. Lo digo con todo respeto porque nunca hubo un acto de racismo y no lo hice con esa intención", comentó el volante de América de Cali en diálogo con el influencer ‘La Liendra’.



En las declaraciones, el volante de América aseguró que hizo el gesto para tratar de hablar con los jugadores surcoreanos. Después de esto, terminó arrepentido por lo ocurrido: "Ya después del partido vi la magnitud de lo que sucedió y ahí pensé: 'Uy, yo qué hice'", aseguró.



Vale señalar que el gesto de Cardona le costó caro en su carrera en la Selección ya que la FIFA le impuso una sanción donde no pudo volver a disputar las Eliminatorias al Mundial 2018 y que conllevó a que se perdiera la cita orbital.