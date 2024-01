Giordana sobre su paso a Millonarios: ‘Soñaba con jugar en un grande’

Santiago Giordana fue confirmado en las últimas horas como nuevo jugador de Millonarios para esta temporada. El argentino llega de Deportivo Garcilaso donde anotó 22 goles lo que lo hizo goleador en la Liga de Perú.



El futbolista es el cuarto refuerzo del equipo de Alberto Gamero y tras una semana terminando de definir su situación pudo firmar su contrato y ya inició entrenamientos con el club.



Pues bien, tras ser confirmado, Giordana dio sus primeras declaraciones como nuevo futbolista albiazul y allí aseguró que es un sueño cumplido en su carrera deportiva.

“Soy una persona muy humilde, trabajadora y que va a dejar siempre lo mejor para lo que necesite el equipo... Siempre dije que mi sueño era jugar en un grande, desde el momento que me llamaron no lo dudé y gracias a Dios se dio todo para venir”, comentó de entrada para los medios del club.



“Todo ha sido perfecto, me han recibido de la mejor manera. Para uno que viene de afuera, de otro país, y que lo reciban así es un plus para uno. A la hinchada le digo que esté tranquila, voy a dar lo mejor de mí, así como lo va a hacer el equipo para lograr grandes cosas”, agregó.



Giordana con su llegada a Millonarios añade otro club a su carrera. El atacante ha pasado por Belgrano, Guillermo Brown, Villa Dálmine, Temperley, Alvarado, Chacarita Juniors, Mushuc Runa de Ecuador y Deportivo Garcilaso de Perú.



Cabe señalar que el debut del argentino se podría dar el próximo jueves 18 de enero en la ida de la Superliga Betplay ante Junior de Barranquilla que se jugará en el estadio Metropolitano.