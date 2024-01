Werder Bremen no cambia de postura: ‘No dejaremos ir a Borré’

Pese a que desde Brasil mencionan que Rafael Santos Borré aceptó la oferta para jugar en Internacional de Porto Alegre desde este 2024, en Alemania mencionan todo lo contrario.



Y es que desde el Werder Bremen, actual club del colombiano, señalan que por el momento no hay oferta por el delantero y que mantienen su postura de no dejar finalizar la cesión de forma anticipada del jugador.



“Nos hemos posicionado en que no queremos dejar ir a Rafa. Entonces no tenemos ningún interés en eso. Nuestra posición es muy clara”, mencionó Fran Baumann, director deportivo del club alemán a Bild sobre los rumores que vinculan a Borré con una vuelta a Sudamérica.

Por su parte, confirmó que Borré estará presente en la vuelta de Werder Bremen a la Bundesliga por el parón invernal ante Bochum en condición de visitante.



“Rafa estará en nuestro equipo el domingo en Bochum. Eso también lo leímos, pero ningún responsable se acercó a nosotros. Está claro que allí están implicadas varias partes, tanto el Frankfurt como los jugadores”, indicó.



Vale señalar que para el fichaje de Borré, Internacional no solo debe convencer a Eintracht Frankfurt, dueño de los derechos deportivos del colombiano, sino también al Bremen con el que debe acordar el fin de la cesión.