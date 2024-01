Mala suerte para Colombia antes del Preolímpico: anunciaron nueva baja

Luego de anunciarse la baja de Kener Valencia por una dura lesión, la Selección Colombia Sub-23 que jugará el Torneo Preolímpico desde el próximo 20 de enero anunció su segunda baja para la competición.



Se trata de Edwin Stiven Mosquera, jugador que milita en el Atlanta United de la MLS que abandonó la concentración del seleccionado nacional dirigido por Héctor Cárdenas por una lesión muscular.



El anuncio de la baja del jugador fue dado por la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub 23 se permite comunicar que el jugador Edwin Stiven Mosquera de Atlanta United (USA) no podrá continuar en la convocatoria, debido a una lesión muscular que le impide estar en plenitud de condiciones”, señala la misiva.



Por su parte, el plantel le deseó una pronta recuperación al futbolista que deberá esperar otra oportunidad para jugar con el cuadro tricolor.



Ante la salida de Mosquera, Colombia ingresa a la lista de convocados a Alejandro García Castillo, futbolista que juega en Once Caldas y que viajará en los próximos días para incorporarse a la plantilla colombiana.



Cabe señalar que Colombia debutará en el Preolímpico ante Ecuador el 20 de enero en el estadio Brígido Iriarte de Caracas.