Franco Armani y el golpe al corazón del hincha de Atlético Nacional

El día que Franco Armani se fue de Atlético Nacional, a cumplir el sueño de jugar para River Plate y tener la posibilidad de ser convocado a la selección Argentina, dijo, a manera de promesa, que volvería a Colombia para retirarse en el club verdolaga, en donde se dio a conocer y ganó la Copa Libertadores por primera vez.



Sin embargo, el portero argentino, que luego se consagró con River y ganó todo como segundo guardameta del seleccionado albiceleste, tuvo declaraciones que cayeron muy duro en el corazón de los hinchas de Nacional.



Este jueves, 11 de enero, Armani habló con ‘TyC Sports’, y dejó claro su pensamiento sobre una salida de River Plate para esta temporada; además, dejó claro su pensamiento sobre volver a Atlético Nacional. La verdad, a los aficionados del equipo colombiano les dolió sus palabras.

“El año pasado empezaron a correr un montón de rumores sobre mi continuidad. Y todavía me quedaba un año de contrato acá. No tenía pensado salir de River, es la realidad”, indicó Armani, dejando claro que la versión de su regreso a Nacional, en 2023 o este año, era apenas un rumor.



Armani continuó: “Cuando llegué, dije que mi idea era retirarme en Nacional, pero la vida y el fútbol dan muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar. Disfruto un montón estando en River, de los hinchas, del estadio... siempre quise quedarme acá. Mi cabeza estuvo acá todo el tiempo”.