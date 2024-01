José Aja le tiró duro dardo a Santa Fe: ‘No hubo esfuerzo del club’

José Aja fue uno de los jugadores que Independiente Santa Fe descartó para la temporada 2024 por decisión de la directiva y también del actual entrenador Pablo Peirano.



El futbolista fue titular en varios partidos en 2023, pero finalmente abandonó el club para poner rumbo a Medellín donde ya comenzó pretemporada con el equipo antioqueño.



Pues bien, en diálogo con Caracol Radio, Aja habló de sus primeras sensaciones en el DIM tras su presentación y sus primeros entrenamientos.

“Estos primeros días que llevo en el equipo me recibieron de la mejor manera. Hay un grupo muy sano, muy unido, que se lo nota muy comprometido. Ya preparándonos para los lindos desafíos que se vienen”, mencionó.



De igual manera, habló de Alfredo Arias, técnico con el que ya se encontró en Santa Fe: “Es un cuerpo técnico que conozco muy bien, nos tocó trabajar juntos en Santa Fe e hicimos un gran campeonato. Él después se fue del equipo y se sintió un poco su ausencia cuando el equipo mejor estaba jugando. Esa fue una de las principales razones por las que vine a Medellín, porque sé lo profesional que es”.



Finalmente, le tiró un duro dardo al cuadro cardenal y aseguró que la directiva del ‘León’ no hizo esfuerzo alguno para renovarlo.



“Por parte del club no hubo ningún esfuerzo por retenerme. Tanto el presidente como el cuerpo técnico nuevo que llegó al equipo dijeron que no entraba en los planes para este año. Fue una decisión de ellos. Al ser agente libre y recibir el llamado de Medellín, la verdad que agradecido con ellos. No fue difícil tomar la decisión de llegar acá”, aseguró.



Y concluyó de su paso en Santa Fe que “Me hubiese gustado ganar un título con Santa Fe, siempre fue mi objetivo. Al no lograrlo me quedó esa espina, pero el fútbol sigue y ahora venir acá con las energías renovadas, es un orgullo y una responsabilidad muy grande que se hayan fijado en mí. Yo estoy comprometido 100% acá en Medellín”.