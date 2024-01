Primera baja de la Selección Colombia Sub-23 para el Preolímpico

La Selección Colombia Sub-23 en cabeza del técnico Héctor Cárdenas, sigue preparando su debut frente a Ecuador en el Sudamericano Preolímpico que se disputará en Venezuela desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero. En esta ocasión el conjunto colombiano jugará su último amistoso frente a República Dominicana en la ciudad de Barranquilla, ya para comenzar su camino hacía los Juegos Olímpicos de París.

Sin embargo, el equipo Sub-23 confirmó en las redes sociales la baja de un jugador para disputar el campeonato en territorio venezolano.

La Federación Colombiana de Fútbol anunció en sus redes sociales que el jugador, Kener Valencia, dejará la convocatoria para el Preolímpico, y su reemplazo será el extremo de 21 años, Nelson Quiñones, quien milita en el Houston Dynamo de la MLS.

Así fue el comunicado por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

‘El cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub 23 se permite comunicar que el jugador Kener Valencia de Independiente Medellín no podrá continuar en la convocatoria, debido a una lesión muscular que le impide estar en plenitud de condiciones.



El entrenador Héctor Cárdenas, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Kener Valencia una pronta recuperación, esperando que en una próxima oportunidad pueda hacer parte nuevamente de la Selección Colombia Sub 23.



Nelson Quiñones del Houston Dynamo (USA) entrará a integrar el seleccionado que viajará en los próximos días a enfrentar el CONMEBOL Preolímpico en Venezuela’, dice el comunicado de la FCF.

Quedan pocos días para el debut de la Selección Colombia Sub-23, donde el equipo de Héctor Cárdenas jugará ante Ecuador el próximo 20 de enero correspondiente al grupo A, además de tener que enfrentar próximamente a Venezuela, Brasil y Bolivia.