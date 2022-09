¡Cristiano Ronaldo tiene aliados! Su hermana advierte a hinchas lusos

Nadie como jugador ni como persona quiere soportar críticas, y menos cuando llegan en un momento en el que el futbolista se está preparando con el objetivo de representar de la mejor manera a su país en una justa deportiva tan importante como lo es el Mundial de Catar.

Falta cada vez menos para que se abra el telón en el Mundial. Un torneo que paraliza al mundo entero y en la que 32 selecciones buscan con el único premio de levantar la copa. Esta puede ser la última cita orbital en la que Cristiano Ronaldo pueda estar por su edad, y su físico, que se ha visto hasta mermado en los últimos meses.



El portugués en estos momentos es un jugador sin gol en el Manchester United que no ha iniciado de la mejor manera en la Premier League, y que tampoco ha gozado de goles en los últimos partidos con su selección. Portugal deseaba meterse al Final Four de la Uefa Nations League, pero una derrota al último suspiro contra España no le permitió. Ahí, Cristiano Ronaldo tuvo dos gestos que le dieron para un sinfín de críticas. A los 72 minutos pudo abrir el marcador, pero se acomodó y José Gayá apareció de atrás quitándole la pelota.



Una vez terminó el partido, de frente a su entrenador, Fernando Santos, se quitó el brazalete de capitán y lo tiró al suelo. Un feo gesto que dejó en evidencia su actualidad lejos de anotar goles y de liderar el barco del Manchester United ni de Portugal. Uno de los detractores fue también Antonio Cassano que le invitó a retirarse, pero seguramente no estará en la cabeza del astro luso, pues su madre, Dolores Aveiro dijo que puede legar fácil a los 40 años como deportista.



Siguiendo por esa misma línea, su hermana, Kátia Aveiro también entró a defender a Cristiano Ronaldo. Si bien entiende que su hermano no está en su mejor momento, pide que los portugueses sigan creyendo en él, pues le ha dado mucho a este deporte y a la nación, “hay que dar una mano a los que siempre han dado la suya a Portugal. Pero los portugueses son enfermos, mezquinos, desalmados, estúpidos y siempre desagradecidos. Este tipo que está sentado, está de rodillas… no hay nadie que le eche una mano”, escribió en Instagram.



Continuó en su publicación, “pero los tiempos actuales no me sorprenden en absoluto. Los portugueses escupen en el plato que comen, siempre han sido así”. Dijo también que la familia está unida en estos momentos con Cristiano Ronaldo, “tiene a su lado a su familia y a quienes lo aman. Siempre estarán a su lado, pase lo que pase. Por eso cuando alguien surge de las cenizas y cambia de mentalidad, molesta… contigo siempre, mi rey. Cálmate”.



Por último, dijo que en el fútbol no ha habido nadie como su hermano. “Es cruel. Y ya era tanto, pero tanto que dio y da. El que está sentado se llama Cristiano Ronaldo y es simplemente el mejor jugador del mundo”, concluyó. Pese a no estar dulce con las redes, el jugador luso sabe que será convocado por Fernando Santos al Mundial de Catar en donde enfrentarán a Ghana, Uruguay y Corea del Sur.