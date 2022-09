¿Momento de la retirada? Cristiano Ronaldo recibió una invitación

Para nadie es un secreto que en la rivalidad entre Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo, hay uno que sigue enchufado, no solo con su selección, sino también con su equipo. Lionel está en racha con Argentina, sigue siendo ese referente y ese gran líder con el brazalete, mientras que el portugués ni suena ni truena con Manchester United ni con el combinado nacional.

Aunque a Lionel Messi se le ha criticado de vez en cuando el tema de que no anota muchos goles es un mago con las asistencias hilando pases con Neymar y Kylian Mbappé, dos de sus compañeros que por lo general son los encargados de marcar. Con la albiceleste ha sido distinto. En los dos amistosos antes del Mundial, el ex Barcelona anotó cuatro goles en la fecha FIFA, dos contra Honduras y otro par ante Jamaica.



Por su parte, Cristiano Ronaldo no ha podido recuperar su mejor nivel ni en Inglaterra ni tampoco en la selección. Antes de iniciar la temporada, el luso creó una novela en contra del Manchester United, Erik ten Hag y gestos que no calaron para nada bien en busca de una salida del equipo que lo potencializó en 2009 para dar un salto más grande. Como capitán de los lusos, también está lejos de esa forma que lo caracterizó y como líder.



En los momentos complicados es donde los líderes deben aparecer. Sin embargo, Cristiano Ronaldo no estuvo a tono en el partido clave ante España. La igualdad ponía a Portugal en el Final Four de la Uefa Nations League y al minuto 88, Álvaro Morata rompió la red para que ‘La Roja’ clasificara y eliminara a su rival. El futbolista del Manchester United alardeó más de la cuenta con gestos que demostraban su impaciencia en la cancha.



A los 72 minutos, Cristiano Ronaldo tuvo una inmejorable opción, pero en vez de disparar de primera, controló y José Gayá le quitó la pelota. Ahí hizo un gesto con las manos diciendo que le hablaran en la cancha. Cuando culminó el encuentro, se quitó el brazalete de capitán, y lo botó al suelo de frente a su director técnico, Fernando Santos.



Por esto mismo, Antonio Cassano, exjugador italiano criticó fuertemente al luso en un podcast llamado ‘Muschio Selvaggio’ del rapero ‘Fedez’. En primera instancia, comparó a Lionel Messi y Cristiano, “tengo un enorme respeto para Cristiano, pero como futbolista no me gusta. Messi es como Maradona y, cuando se habla de sacrificios, hay que recordar que Leo se fue de Argentina con 14 años, superando muchos problemas físicos. Estuvo cuatro años él solo, en Barcelona, y estos son sacrificios”.



Además, Antonio Cassano invitó a Cristiano Ronaldo a lago que seguramente el luso no ha contemplado ni contemplará en estos años, “lo ha ganado todo, ha sido un fenómeno, ha ganado muchísimo dinero y ahora no es titular en el Manchester United. Retírate, ya está”. Cabe aclarar que no es la primera vez que el italiano la tomó contra Cristiano, pues anteriormente lo tildó de teatrero en la cancha, y lo descalificó al decir que no está ni en los primeros puestos de mejores jugadores de la historia.