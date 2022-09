¿Extrañarán a Cristiano Ronaldo? Hay promesa y habría futuro sucesor

El amor que uno siente por una madre es enorme. Cristiano Ronaldo ha mantenido que, si no fuera por Dolores Aveiro, sería impensado que hubiese podido llegar a los mejores clubes. Todo lo que hacía en el balompié era por el bienestar de su mamá, y siempre se lo ha retribuido como se debe con premios, goles y un sinfín de alegrías.

Después de la novela que hizo Cristiano Ronaldo en el verano en busca de otro equipo y salir como fuera del Manchester United, sonó el gran rumor de que podía volver a sus cimientos en el Sporting de Lisboa. El club que lo vio nacer. Sin embargo, el de Madeira se quedó en Inglaterra rodeado por críticas señalándolo por su actitud.



Y es que, Erik ten Hag también se ha cansado de Cristiano Ronaldo al ponerlo de suplente para rematar partidos. Además, cuando ingresa al terreno de juego, no ha podido estar dulce en la Premier League, muy lejos de sus mejores momentos. La edad le empieza a jugar una mala pasada, y la sequía goleadora en Portugal también se ha mostrado en la Uefa Nations League, certamen donde agónicamente quedaron eliminados.



El retiro se le puede acercar a Cristiano Ronaldo, tanto que el polémico exjugador italiano, Antonio Cassano le invitó al retiro. No obstante, su próximo equipo podría ser el Sporting de Lisboa para despedirse de quien confió en él, y acercarse más a su madre, Dolores Aveiro.



Sporting de Lisboa fue y es su casa, pero su llegada nuevamente al club no se dio, por lo menos no en el verano del 2022. Ante esa pregunta de si surgirá un nuevo Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro tiene la respuesta. Con 12 años, Cristiano Jr, o como lo conocen, Cristianinho se ha probado en distintas canteras listo para seguirle los pasos a su padre.



Ante esto, Dolores Aveiro comentó que si no llega Cristiano Ronaldo al Sporting de Lisboa, quien sí actuará en el cuadro capitalino será su nieto e hijo del luso, Cristiano Jr, “si no viene Ronaldo, vendrá su hijo, Cristianinho. Está prometido”. Aveiro mantuvo que CR7 seguirá jugando al fútbol, y que fácil podrá llegar a los 40 años por su voluntad de continuar.



En el ambiente de Cristiano Ronaldo no se descarta volver al Sporting de Lisboa, pues se dijo que podría suceder, tal vez no este año, pero sí el próximo podrá aparecer esa oferta. Y ante un posible regreso, Dolores Aveiro dejó prometido que Cristianinho jugará en el club capitalino de Portugal, y, además, concluyó, “Cristiano ya tiene sucesor con Cristianinho. Si se cumplen los deseos de una madre y abuela, el futuro próximo de uno de sus hijos pasará por el Sporting”.