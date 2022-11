Enloquecen seguidores de Melissa Martínez: confirma que saldrá en Soho

Han sido días de mucho trabajo y no pocos momentos difíciles para la presentadora Melissa Martínez, quien ha sido blanco de muchas publicaciones a raíz de su separación del futbolista Matías Mier.

Pero lo que viene será, sin duda, un éxito más de su arrolladora carrera: ahora aparecerá en la famosa revista para hombres Soho y la expectativa ya es total.



La noticia la confirmó ella misma en el VBar de Caracol Radio, cuando su compañero Diego Rueda le preguntó por la veracidad de esa información:

“Sí, sí”, se limitó a decir la bella periodista.



“No les puedo contar detalles. Tengo un acuerdo de confidencialidad. Espero que compren la revista más bien”, añadió.



Desde ya sus seguidores están atentos al momento en que circule la revista, en la que no se sabe si aparecerá ligera de ropas, como ha ocurrido en el pasado con las protagonistas de las portadas.



Melissa aparecía recientemente en sus redes sociales harta de tantos comentarios sobre su vida privada y publicaba un mensaje muy directo: “Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido. La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto. Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, ¡pero no todos somos así!”.