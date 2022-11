¿Dejaron plantada a Melissa Martínez? Cruce de trinos que causó furor

¿Quién diría NO a una cita con Melissa Martínez? Eso es lo que se preguntan decenas de internautas, quienes han viralizado la curiosa interacción de la periodista deportiva con un usuario en Twitter, de quien no se conoce su identidad pero sí que es hincha del Junior y "Comesañista" por demás.



Aprovechando el difícil panorama que tenía por delante el tiburón en la fecha 20, un aficionado decidió retar a 'Meli' para tener una cita. Lo curioso de todo es que, entre chiste y chanza, ella al parecer le aceptó. "Hola Melissa, si el Junior clasifica (parece imposible) salimos juntos? Míralo como si fuesen dos épicas, una que Junior clasifique y la otra que tú salgas conmigo. Quedo atento", le escribió.



El #MelissaAceptaLaCita no tardó en aparecer, pero también un 'me gusta' de la presentadora de ESPN. Sus respuestas ante la particular propuesta han generado decenas de reacciones, más allá de que se trate de un simple juego en redes sociales.



A pesar de haber pasado recientemente por una difícil ruptura con el futbolista Matías Mier y una mediática separación, en la que incluso se habló de infidelidad, los tuiteros le aplauden a Melissa su buena vibra. Seguramente ninguno de ellos se resistiría a la posibilidad de conocerla en persona.



Este miércoles, después de varias interacciones, Melissa la rompió con un mensaje: "me canceló la cita de hoy". Sus seguidores estallaron en burlas hacia el curioso pretendiente, a quien animaron a seguirlo intentando. El cruce de trinos es la sensación.