Melissa Martínez estalló por supuestas indirectas a Mier: 'no existen'

"Un capítulo", así definió la reconocida periodista Melissa Martínez la amarga situación que pasó recientemente con Matías Mier, el futbolista uruguayo de Santa Fe que hasta hace muy poco fue su esposo. Tras confirmarse la separación, en las redes sociales han apuntado a 'Meli' de echar 'vainazos' a su ex y a quien se dice sería su nueva pareja.



Melissa estalló en sus redes y pidió que la dejen "vivir" y "trabajar", buscando así acabar con tantos comentarios sobre su ruptura con el extremo cardenal. "La vida es más que un capítulo", mencionó la presentadora y empresaria atlanticense. Y es que justamente, una de las reacciones que generó controversia se dio por su comentario en el estreno de 'Monotonía', canción en la que Shakira tira uno que otro dardo a su ex, Gerard Piqué.

"Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido. La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto. Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, pero no todos somos así!!! Mientras yo trato de sacar proyectos adelante, ustedes inventan peleas imaginarias que les repito NO EXISTEN. Una mujer como yo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales” escribió Melissa.



Y es que justamente, uno de los proyectos a los que se refiere 'Meli' es su marca de ropa, MM Store, que recientemente celebró su sexto aniversario. "En el camino ángeles me han guiado y el trabajo siempre tiene recompensa (...) Gracias a quienes me inspiraron y ojalá Meli logre motivar a más personas a emprender", expresó la comunicadora en su última publicación en Instagram.