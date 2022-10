Melissa Martínez se desahogó y revolucionó las redes: 'un puñal'

¿Qué tienen en común Shakira y Melissa Martínez? Además de bellas y talentosas, las atlanticenses sufrieron desamor este año y se separaron de sus parejas, en medio de rumores de infidelidad. Sus exparejas son futbolistas y ambas rupturas fueron muy mediáticas.



En medio de la separación de Shakira con Gerard Piqué, en Colombia también se hablaba de la ruptura entre la periodista deportiva Melissa Martínez y el jugador de Santa Fe, Matías Mier. Ahora, cuando la cantante barranquillera estrena canción, en la que habla de la dolorosa situación que vivió con su expareja, 'Meli' convulsionó las redes sociales con una publicación en la que hace referencia al tema musical, ¿la quiso dedicar?

"Monotonía es un puñal que se canta!!! Shakira no tiene que decir más nada de…", publicó Melissa Martínez en su cuenta de Twitter, un comentario que no tardó en generar reacciones. Los seguidores de la periodista le piden dedicársela de frente a Mier.



El reciente sencillo musical junto al cantante Ozuna, es un claro dardo al jugador español del FC Barcelona, quien dejó a la barranquillera (madre de sus dos hijos) y en menos tiempo del esperado ya se paseaba con su nueva novia.



"Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”, dice la canción que es sensación en todas las plataformas musicales.



Así como Shakira, Melissa también atravesó un difícil momento este 2022. Los rumores empezaron desde mediados de año, cuando la pareja dejó de publicar fotografías juntos. En agosto, para el cumpleaños de Mier, no hubo ningún mensaje. Las sospechas se incrementaron tras una foto del jugador con una mujer, de quien luego se conoció su identidad. Después del asedio de la prensa y de los muchos comentarios en redes, Matías confirmó en redes su separación.



Las crudas frases en 'Monotonía' y el ácido video en el que le arrebatan el corazón a Shakira, sacan a la luz detalles de lo tormentosa que puede resultar una relación cuando el amor parece esfumarse. "Siempre buscando protagonismo y te olvidaste de lo que un día fuimos", dice la canción. Alguien más se siente identificado con Shakira y Melissa?