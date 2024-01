‘Me dijeron que había muerto’: La increíble anécdota de Catalina Usme

El fútbol femenino en Colombia ha tomado gran relevancia gracias a varias jugadoras que han conseguido que el país sea protagonista. Esto ha hecho que algunas vayan a los mejores equipos del mundo.



Entre las destacadas andan Linda Caicedo, Catalina Pérez, pero tal vez la más importante sea la capitana del seleccionado nacional, Catalina Usme quien actualmente está en el Pachuca de la Liga MX.



Pues bien, la jugadora ha tenido grandes momentos de su carrera y otros más oscuros ya que la referente de la selección estuvo cerca de la muerte.

Usme concedió una entrevista al programa ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión y allí contó una sorprendente anécdota donde dijo que estuvo prácticamente muerta unos minutos.



“Tuve un evento, con la Selección Colombia, en Chile, donde me tienen que reanimar en la cancha. Caí desplomada de un codazo en la cabeza y perdí el conocimiento”, comentó de inicio.



“Me acuerdo que, en ese entonces, la doctora dijo que había muerto, pero me reanimó de inmediato”, agregó sobre la grave situación que le ocurrió.



Y finalizó diciendo: “Cuando llego a casa, le cuanto a mi mamá, le mostramos, en fin. Nos pusimos a hablar de la vida y le digo: ‘vea, mamá, yo quiero que usted tenga una cosa clara; el día que me muera, si me pasa en una cancha, entiérrenme feliz porque eso es el significado de que me morí feliz, haciendo lo que me gusta y amo”.