¡Otro cafetero a la Premier! Daniel Muñoz fue anunciado en Inglaterra

Finalmente luego de los acercamientos y los acuerdos entre Daniel Muñoz y el Crystal Palace, este martes el colombiano fue anunciado como nuevo defensor del conjunto de la Premier League que se ubica en la casilla 15 con 21 unidades (5 puntos adelante del descenso).

Muñoz es el segundo colombiano que estará en el Crystal Palace durante la temporada, ya que también está el volante, Jefferson Lerma, quien fue fichado a inicio de temporada y actualmente lleva 19 partidos y tiene una asistencia.

Daniel Muñoz llega desde el Genk a cambio de 10 millones de euros, donde el colombiano de 26 años estará hasta junio del 2027. Esta será la segunda experiencia del lateral de la Selección en el fútbol europeo, luego que esté en el viejo continente desde 2020, cuando dejó Atlético Nacional.

Frente al anuncio del colombiano al Crystal Palace, el jugador aprovechó y dejó sus primeras declaraciones como nuevo lateral del conjunto inglés.

“Es un placer para mí estar aquí en un club tan histórico, un club tan grande como Crystal Palace. Estoy muy emocionado, muy feliz y no puedo esperar a estar en el campo”, anunció el lateral de 26 años.

“Mudarse de Bélgica a Inglaterra es un sueño hecho realidad. Siempre he trabajado para conseguirlo y ahora me siento muy feliz y bastante ilusionado. Londres es una ciudad histórica a nivel futbolístico y eso significa mucho para mí. Mi familia y yo estamos muy felices de poder venir a este lugar y vivir en una ciudad como Londres”, explicó.

“Cuando me preguntaron si quería venir aquí, le pregunté a Jefferson sobre el club, sobre los muchachos, sobre las instalaciones…. Me dio la mejor versión del club, la mejor de esta institución. Creo que ese fue un punto a favor para que viniera aquí a Crystal Palace. Obviamente, conozco el club porque me gusta ver mucho fútbol… veo mucho la Premier League. Ya tenía una idea de algunos de los jugadores que había visto en la televisión jugando aquí”, finalizó en su entrevista con Crystal Palace TV.

Así fue la presentación del jugador.